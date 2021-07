El Mar Menor de Javi Motos sigue dando pasos para confeccionar la plantilla con la que competirán en el Grupo V de la Segunda RFEF. Si este viernes confirmaban el fichaje del delantero Titi, quien vuelve a la Región tras su paso por La Nucía; ayer anunciaron un nuevo refuerzo para el equipo que liderará Javi Motos. El Mar Menor hizo oficial la contratación de Christian Britos, futbolista uruguayo que llega al club marmeronense procedente del Lorca Deportiva. Britos, ex del UCAM Murcia, ha recuperado en la Ciudad del Sol su mejor versión tras recuperarse de una doble lesión en la rodilla. Ahora probará suerte en el Mar Menor, que le permite jugar en la Segunda RFEF. Aunque todavía no es oficial, el equipo de Javi Motos también tiene atado al centrocampista Domi Pujante, quien esta misma semana rescindía el contrato que le unía al Real Murcia, club en el que no ha encontrado la confianza esperada.