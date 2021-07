La temporada 2021-22 en el grupo XIII de la Tercera RFEF está previsto se inicie el próximo cinco de septiembre,con dieciocho equipos. Hay algunas novedades ademas de la reducción de conjuntos y el cambio de nombre. El campeón no tendrá que jugar play off ya que ascenderá directo a la Segunda RFEF. Los cuatro siguientes disputarán un play off en la Región de Murcia. El campeón de esa segunda fase irá a un play off nacional de donde saldrán nueve ascensos. De los dieciocho equipos que van a competir,tan solo habrá un debutante, el Archena. Los demas,en alguna temporada ya saben lo que es jugar en la citada categoría. Han logrado el ascenso: Caravaca, Bala Azul y Archena.