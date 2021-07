El Racing Murcia, el CD Bullense y el Mazarrón fueron los equipos de la Región que aparecieron el pasado lunes en la lista de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) por impagos al no cubrir las cantidades reclamadas por sus futbolistas a fecha de 30 de junio, lo que podría acarrear un posible descenso de categoría a Preferente Autonómica si no se soluciona. No obstante, el CD Bullense ya ha realizado los primeros movimientos para estar al corriente de pagos con su plantilla y seguir compitiendo la próxima temporada en Tercera RFEF.

La Federación Española de Fútbol todavía no ha abonado parte de la subvención a los clubes de la Región, cuando la fecha finalizaba el pasado 30 de junio, una vez acabada la temporada, y esa cantidad puede solventar el problema en algunos clubes de cara a cerrar el ejercicio presupuestario de la pasada campaña marcada por las dificultades económicas por el coronavirus. A mediados de este mes de julio está previsto que se abra el plazo de inscripciones y nuevas licencias para competir en las diferentes categorías; mientras que el 31 de julio sería la fecha límite para no incurrir en el descenso por impagos.