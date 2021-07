Pretemporada en marcha, primera toma de contacto entre los futbolistas después de las vacaciones y vuelta al trabajo. El Cartagena se encuentra ya inmerso en la pretemporada con la que tratará de ponerse a punto de cara al inicio de la campaña 2021/2022 que se pondrá en marcha a mediados de agosto y en la que buscará asentarse de forma definitiva en la categoría de plata tras una primera prueba superada.

Mientras tanto, continúa conformándose una plantilla que poco a poco va tomando forma y sumando efectivos en todas las posiciones del campo. El último en llegar lo hace para reforzar la defensa y más concretamente el lateral izquierdo. Antonio Luna ha sido anunciado como nuevo futbolista del Cartagena, club en el que estará –en un principio- durante las dos próximas, que son las que ha firmado.

El futbolista llega libre procedente del Girona, equipo con el que disputó el play off por el ascenso a Primera División hace solo unas semanas, quedando a las puertas de ascender de categoría. Tuvo minutos en dos de los cuatro encuentros que disputó el equipo catalán en la fase.

Más allá de los otros 19 partidos disputados en la última temporada a lo largo de la liga regular, Antonio Luna es un futbolista con una amplia experiencia en el fútbol profesional. En Liga Santander ha jugado 125 partidos vistiendo las camisetas de Sevilla, Mallorca, Levante o Éibar. A esto se le suma un breve paso por la Premier League inglesa, donde disputó un total de 17 partidos defendiendo los colores del Aston Villa.

No obstante, su experiencia más reciente se sitúa en Segunda División, donde ha vestido las camisetas de Rayo Vallecano primero y Girona después, con quienes suma la cifra de 40 encuentros.

A la espera de Castro y De Blasis

Con 30 años recién cumplidos, se convierte en la quinta incorporación del Cartagena después de las de Richard Boateng, Andy Kawaya, Pablo Vázquez y Sergio Tejera. Llega para reforzar la posición de lateral izquierdo, donde tendrá que competir con Alberto de la Bella, frente a quien tratará de imponer su uno contra uno y su golpeo de balón, además de la experiencia que acumula.

Al margen de estas cinco incorporaciones, el club sigue pendiente de lo que suceda con las propuestas de renovación como las de Rubén Castro y De Blasis -que parecen seguir estancadas- o la de José Ángel Jurado -cuya situación se ha puesto en manos del presidente albinegro, como aseguró ayer Manuel Sánchez Breis-en sala de prensa en la presentación del centrocampista Sergio Tejera.

Sergio Tejera: "Vengo a un club que está haciendo las cosas muy bien"

Antes de que se anunciara el fichaje de Antonio Luna, hubo tiempo para presentar al que fue el anterior futbolista en llegar al club. Sergio Tejera pasó por sala de prensa del Cartagonova antes de realizar el primer entrenamiento con el grupo y se mostró satisfecho y ambicioso: «Para mí no es ninguna sorpresa. Vengo a un club que está haciendo las cosas muy bien y que tiene una ambición muy grande, como es la mía. Un siempre busca ir donde se siente valorado, y eso Manolo y el club me lo han demostrado», comentó. Tras pasar por el Oviedo, llega al club albinegro, del que dice «hizo algo muy difícil la última temporada, que es hacer un gran papel en Segunda estando recién llegado a la categoría». El centrocampista lega con la intención de que el club siga creciendo y «con las mejores referencias posibles por parte de todas las personas con las que he hablado antes de decidirme por venir aquí».