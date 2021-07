El Real Murcia Baloncesto ha renunciado a su plaza en LEB Oro para la próxima temporada. Aunque el club presentó el aval exigido por la Federación Española y pagó la inscripción el pasado viernes a última hora en la Murciana, estos días han surgido muchas dudas ante la falta de apoyos económicos.

El equipo , que llegó a disputar los play off de ascenso a la ACB después de ser campeón del grupo de permanencia, realizó una temporada sublime a pesar de no haber podido avanzar más allá de la primera ronda de dicho play off de ascenso a la Liga Endesa, premio que llegó tras su gran rendimiento en el grupo de permanencia pero que a la larga, ha dado más problemas que alegrías al club.

Los dirigentes del conjunto grana han comunicado este lunes su renuncia al organismo que preside Jorge Garbajosa,de esta forma el conjunto murciano pone fin a su aventura en la segunda máxima categoría del baloncesto español, donde solo ha competido una campaña. La buena temporada realizada por la plantilla dirigida por Rafa Monclova ha añadido también un hándicap para la entidad, ya que muchos de sus jugadores se han revalorizado y cuentan con importantes ofertas económicas.

El club aún tiene que saldar algunas cantidades que tiene pendientes de abonar a varios de ellos, lo que implica también otro problema. Por tanto, Murcia está a punto de quedarse sin equipo en la LEB Oro, una aventura que solo le ha durado un año al combinado que preside el empresario Álvaro Buendía que ya ha solicitado el reembolse de la inscripción realizada.