Nos encontramos ya en una semana clave para los equipos de la categoría de plata. El Cartagena echa a andar durante estos días en los que se comienzan a pasar las pruebas covid y los correspondientes reconocimientos médicos para comenzar a trabajar de cara al inicio de la temporada que se pondrá en marcha a mediados del mes de agosto.

Van llegando, por tanto, todos los futbolistas que ahora mismo están en las filas del conjunto albinegro y los que aún no tienen claro su futuro. Pero también lo hacen los que acaban de aterrizar en el equipo como nuevas incorporaciones. Uno de los que ya están en Cartagena es Pablo Vázquez, que este lunes era presentado como nuevo jugador del Cartagena. El central llega procedente de Segunda B con ganas de demostrar lo que no pudo en su anterior paso por la categoría de plata: «Vengo de dos años en el Badajoz que me han servido para coger madurez y aprender mucho. He tenido un par de experiencias en Segunda con Granada y Alcorcón que no fueron del todo buenas para mí, y por eso vengo con tantas ganas. Quiero demostrar que soy capaz y mirar hacia arriba. He cogido una madurez personal y profesional que me permite llegar con un poso que antes no tenía», afirma Pablo en sus primeras palabras como albinegro.

El futbolista de 26 años firmaba una única temporada con un Cartagena que no fue el primero en hacerle una oferta. Sin embargo, cuando su representante se la trasladó no dudo «ni un segundo».

Además, parte importante de culpa de que haya recalado en Cartagena la tiene Luis Carrión, con quien coincidió años atrás: «He tenido a Luis Carrión como entrenador. Antes de tomar la decisión quería hablar con el míster para saber cuál era su idea. Desde el primer momento él avaló mi llegada. Deseando volver a encontrarme con él», manifiesta.

Pablo Vázquez llega para reforzar una posición que fue el talón de Aquiles albinegro en la primera vuelta de la pasada campaña, pero que dejó un alto nivel en el tramo final. Con la marcha de Datkovic, es el tercer central que se une a un eje defensivo en el que, por el momento, tiene la competencia de Andújar y Raúl Navas: «Soy consciente de la competencia que tengo en el puesto. Tengo dos compañeros con muchísima experiencia. Con la máxima dedicación y humildad voy a tratar de ponerle las cosas difíciles al míster. Cambio una posición con estatus en el Badajoz y aquí me toca pelear con ellos», asegura.

Pablo Vázquez, que se considera como «un central intenso, cómodo con espacio a la espalda y yendo al corte» dice que quiere «crecer con el club cumpliendo las aspiraciones, mejorando día a día y dejándolo todo en el campo»: «Llegar aquí es una recompensa grande y vengo cargado de ilusión para demostrar todo lo que valgo», concluye.