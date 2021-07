Cuando me dicen que hoy nos toca perder y quedar eliminados de la Eurocopa yo pregunto por qué. «Porque Italia lleva años sin perder un partido. Porque los italianos llevan trece encuentros de competición imbatidos. Porque tiene mejor equipo que España. Porque es la única selección que ha ganado todos los partidos de la Eurocopa».

Y qué mas da, les digo yo. Su equipo y el nuestro son bastante parecidos. Y siempre hay un día para romper una racha, para tirar a la papelera las estadísticas, para ganar, ganar y ganar, como diría Luis Aragonés.

¿Es una cuestión de fé?. Probablemente. Pero esta vez que todos dan a España por perdida yo la doy como ganadora. Será una tonteria. Tal vez una ingenuidad. Quizás una cabezonería. Me da igual. Lo digo y lo mantengo.

Un dato: Los italianos han perdido en el último partido a Spinazzola. Le han roto el tendón de Aquiles y ha vuelto a casa. Y en mi opinión era uno de los dos grandes líderes del equipo italiano.

Los españoles solo tenemos renqueante a Sarabia, pero creo que podrá jugar.

Es verdad, que Laporte que ha sido el único jugador español que ha jugado todos los partidos con nuestra selección , está exhausto y que Pedri también anda muy cansado porque a sus 18 años ha recorrido más kilómetros esta temporada que un taxista.Solo fue sustituido en el partido ante los suizos dos minutos antes de que acabase la prórroga. Y qué decir de Morata, ya se ha vaciado unas cuantas veces y ha demostrado que su mayor cualidad es su resistencia.

Por cierto, saben que ahora Deschamp , el seleccionador francés, se ha acordado de Laporte y ha considerado que tal vez fue un error no contar con él. Pues a ver si se entera de lo que ha dicho Laporte al respecto: «Yo solo juego, donde me quieren».

Estamos ante un gran día. El ser o no ser de nuestra selección. Y vamos a tener enfrente un equipo de los de verdad. Eso ya lo sabemos. A estas alturas, en semifinales, solo queda lo mejor. Pero el fútbol es ambición y en eso no nos ganan los italianos. Además ... ¿no fue Luis Enrique quien dijo que sobre el papel no había visto ninguna selección mejor que la española?

Pues ahora que está bendecido por todos lados, eso debe contar ¿o no?.

También cuenta ,me recuerdan una vez más al oído algunos agoreros , que nuestra selección está mucho más cansada que la italiana porque para llegar hoy a Wembley ha tenido que jugar dos prórrogas y una tanda de penaltis. ¿Y qué?, les digo yo. Son futbolisstas profesionales y han tenido varios días de recuperación. ¡Suficiente! Ya sé que los italianos han tenido un camino más plácido e inmaculado. Pero...un gran equipo es aquel que tiene una gran columna vertebral. Y España la tiene: Unai Simon, Laporte, Busquets y Morata. Es decir, un buen portero, un central de garantía, un centrocampista que sabe manejar la brújula como nadie y un delantero centro que no es un «killer» pero que tiene un abrelatas para abrir las defensas de los rivales; no en vano algunos de ellos le han declarado ser un gran « tocacojones».

¿Tienen los italianos una arquitectura superior ? Creo francamente que no. Y si a eso añaden el trabajo y la velocidad de Azpilicueta, la intención de Alba, el empuje de Koke, la sabiduría de Pedri, la inspiración de Ferrán, el dominio físico de Llorente, la voluntad de Pau Torres, la relampagueante insistencia de Sarabia, la pegada de Gerard y el sentido visionario de Luis Enrique para hacer las alineaciones.

Italia es superable, créanlo. Inglaterra, si llega a la final, no tanto.

No se quién confeccionó el calendario de esta Eurocopa, pero debió ser inglés. Porque curiosamente el partido clave de los ingleses para llegar tan lejos fue el que jugó ante su eterno rival, Alemania y para asegurarse de que la podrían derrotar ese partido se llevó a Wembley, con miles de aficionados apoyándoles desde las gradas. Y claro, el mismo cerebrito que ideó eso, pensó también que las semifinales y la final debían jugarse allí.

De modo que Inglaterra no solo tiene un gran equipo, muy compensado en todas sus líneas, sobre todo en defensa, aún no ha encajado un solo gol en esta Eurocopa, sino que además todo parece preparado para que gane la competición. ¿Por qué? No lo sé, la verdad. Pero los ingleses siempre saben lo que hacen y no dan una puntada sin hilo. Alguna razón habrá. Y querrán sacar provecho de ello, de eso no me cabe ninguna duda.

De modo que sigo pensando lo que ya adelanté hace algunas fechas. Si España logra ganar a Italia e Inglaterra domina a Dinamarca en semifinales, la final será una pesadilla para España o para el equipo que la juegue teniendo enfrente a los ingleses.

Por si fuera poco, los ingleses se han inventado un cuento chino para que las gradas de Wembley estén solo pobladas por ellos. Se han sacado de la manga una cuarentena obligatoria de diez días para quienes quieran asistir al partido de semifinales o a la finalísima.

Aunque como de costumbre quieren parecer magnánimos y no piratas y han decidido reducirla a cinco días, eso sí con un test negativo al quinto día además de tener que presentar un PCR o prueba de antígenos negativa al embarcar y el segundo y octavo día de confinamiento. Además se han cuidado de no distribuir una sola localidad hasta el domingo pasado.¿Muy listos, no? ¿Quién puede viajar así?

Habrá españoles o italianos pese a todo en Wembley el próximo domingo a las nueve de la noche. Pero si la final la juega Inglaterra, estamos apañados. Los del brexit contarán con la afición inglesa llenando por completo las gradas, el árbitro y un equipo en el que Kane está siendo el jugador más oscuro pese a ser la gran estrella de Inglaterra.

Claro que para llegar ahí los ingleses tendrán que ganar antes a los daneses, que quieren dedicarle esta Eurocopa a Eriksen. Ya ganaron la del año 92, la de Laudrup y compañía cuando acudieron como invitados para sustituir a Yugoeslavia expulsada de la competición por la guerra de los Balcanes. Y en una semana sus jugadores que estaban de vacaciones se conjuraron para ganar y ganaron. Ahora son la gran esperanza para que Inglaterra no se salga con la suya, como de costumbre. Deberemos apoyarlos!!!