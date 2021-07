Cuando Agustín Ramos aterrizó en el Real Murcia hace un mes, una de las primeras respuestas que dio sobre su salida del Racing Murcia, club en el que apoyaba a Morris Pagniello, era que él había cumplido con todos los pagos hasta su marcha, no dejando a deber nada en la entidad que él mismo fundó y de la que era gerente en la última época. Pues la situación económica del Racing Murcia no era tan boyante como defendía el ahora presidente del Real Murcia. A su salida se debía dinero a los jugadores y ahora, tras su marcha, se les sigue debiendo, porque Morris Pagniello no ha sido capaz de abonar lo que los futbolistas le reclamaban ante la AFE, y es que la plantilla no ha parado de sufrir retrasos en el pago de las nóminas desde casi que comenzase la liga. Por estos impagos el Racing Murcia tiene las horas contadas en Tercera RFEF. La Asociación de Futbolistas Españoles ya ha notificado a la Federación Española que los murcianos son uno de los clubes que no abonaron a 30 de junio las cantidades que sus jugadores habían reclamado al sindicato, por lo que en las próximas horas será notificado su descenso administrativo, cayendo a Territorial Preferente.

El objetivo del Racing Murcia era ascender a Segunda RFEF y para ello hizo un equipo de campanilla, con muchos futbolistas veteranos y otros de renombre, sin embargo, no fueron capaces de dar el salto de categoría. Oliendo el fracaso deportivo, el primero en saltar del barco fue Agustín Ramos, que dejaba el club que él mismo había fundado para inyectar 500.000 euros en el Real Murcia con la condición de ser presidente del club grana, un traspaso de poderes que ya se ha llevado a cabo y que sacó a Francisco Tornel de lo más alto del organigrama. Ahora, Morris Pagniello, que se quedaba al frente de una entidad que no tiene ni una sede fija, ha incumplido con lo pactado, no pagando las cantidades que los jugadores le reclamaron ante la AFE, tal y como ha informado el sindicato en una nota de prensa en la que aparecen todos los clubes que están condenados al descenso administrativo por no abonar lo que deben. La AFE ya ha informado a la Federación Española de Fútbol, que será la que haga oficiales los descensos, abocando al Racing Murcia a Territorial Preferente.

No es el único club de la Región que será castigado. El Bullense tampoco ha sido capaz de abonar las cantidades que su futbolistas le reclamaban ante la AFE y que tenían que ser pagadas antes del 30 de junio. Los de Bullas serán otros de los que pierdan la categoría en Tercera RFEF.