El UCAM Murcia ya está focalizado al 100% en la próxima campaña. Después del éxito de la anterior, en la que consiguieron holgadamente el pase a la Primera RFEF y se quedaron a un paso de ascender a LaLiga Smartbank, los universitarios quieren seguir en esa dinámica ascendente y ganadora. Pedro Reverte, director deportivo de la entidad, repasó ayer ante los medios la situación contractual de todos sus jugadores y la situación del mercado en esta novedosa categoría.

Una de las prioridades del UCAM Murcia durante esta postemporada era retener a uno de los jugadores más emblemáticos en la historia del club y artífice de la gran temporada universitaria. Hace unos días se conocía la continuidad de Biel Ribas a pesar de que se rumoreaba su marcha. «Biel Ribas a final de temporada estaba valorando su continuidad porque su mujer estaba en Madrid. El quería estar con nosotros pero esa situación le desconcertaba un poco», explicaba sobre el arquero.

Sobre Liberto, uno de los jugadores que mejor rendimiento dio desde su llegada en el mercado invernal, informó que «es un futbolista que a día de hoy no es jugador del UCAM y tiene tres o cuatro ofertas importantes. Tenemos competidores y estará complicado, no será fácil». Sobre Buyla, otro de los jugadores que llegó a mitad de temporada y que dio un buen rendimiento, también afirmó en que «existe interés en que regrese».

Alberto Fernández, uno de los nombres propios de la temporada, levantó el interés de Segunda después de destacar por su desparpajo y juventud, aunque Reverte aclaraba que no tenía ofertas en firme. «Lo único que sabemos de Alberto es que hay interés de otros clubes pero no hay ninguna oferta formal. Nosotros no queremos frenar la progresión de ningún jugador pero tiene contrato y en el caso de que quieran llevárselo existe una cláusula de rescisión».

El que no volverá con el UCAM Murcia será el delantero Isaac Aketxe, un jugador que desde su llegada siempre ha aportado goles y buen rendimiento pero que no entra en los planes de Salmerón. «No me gusta descartar a ningún futbolista por las circunstancias que se puedan dar. A día de hoy estamos buscando perfiles diferentes a los de Aketxe y no le hemos ofrecido la renovación. Pero no me gusta decir que ningún jugador está descartado», expresaba. A su vez, añadía que «a día de hoy queremos sacar a Eneko, Romera y Adri León. Ellos ya conocen esta situación».

Mario Abenza, jugador del Real Murcia y que suena para el UCAM desde hace semanas, Reverte dijo que «solo sabemos que quiere jugar en Primera RFEF y que tiene ofertas. Sabremos más en las siguientes semanas».

Una de las posiciones más importantes de reforzar en el mercado estival es la delantera, donde Reverte quiere firmar a «dos nueves de primer nivel», pero será difícil porque «hay equipos con el listón muy alto que cuando vayan cerrando sus plantillas, comenzarán nuestras posibilidades», exponía. Sobre el centro del campo, el director deportivo admite que «el centro del campo es la posición más debilitada del equipo y que tras la salida de Rafa de Vicente, están buscando un ocho de calidad con un perfil parecido al de Rafa». Sin embargo, el apartado defensivo lo da prácticamente por cerrado a no ser que haya «una salida de última hora».

En los últimos años, el UCAM Murcia acostumbra a hacer de las mejores plantillas de Segunda B con un presupuesto de los más altos de la categoría. Este año, Pedro Reverte ha sido cauteloso a la hora de explicar los objetivos del equipo. «El año pasado teníamos el objetivo de conseguir la primera RFEF. Este año tenemos que ser mucho más prudentes y ve cómo va todo. Tenemos que competir bien y estar en una zona media alta. No hay que renunciar a nada pero hay que ser realistas, no nos podemos poner la misma etiqueta que el año pasado porque nos pegaríamos un fiasco grande. A nivel económico hay clubes con mucha fuerza. Si hemos sido siempre humildes, este año mucho más porque descendiendo cinco, hay que llevar mucho cuidado», finalizaba.