La Torre Golf acogerá el próximo 17 de julio una de las pruebas nacionales de las Ligas Golf, esta competición arrancó hace varios años de manos de Manuel Dutor con otra denominación y ha derivado al formato actual prometiendo dar muchas alegrías a los jóvenes aficionados.

El objetivo es que todos participantes tengan acceso al golf para disfrutar y competir sin limitación de edad y nivel de juego, promocionar el golf entre niños de edad temprana que serán los jugadores del futuro, ampliando así el número de aficionados, que se conozcan y socialicen entre ellos, visiten y jueguen diferentes campos y lleguen a disfrutar de este maravilloso deporte. Motivando a los jóvenes a que lo practiquen y con diferentes niveles, que se esfuercen y, gracias a ello, puedan llegar a obtener becas, premios y bonos canjeables en productos de golf, con la máxima de que no haya corte por hándicap y que el orden de inscripción sea lo que determine el orden de juego.

Se disputarán catorce pruebas clasificatorias, comenzando el 11 de julio por toda la geografía española, siendo una de esas pruebas en La Torre Golf el día 17. Se organizarán en partidas de 18 y 9 hoyos según la categoría, que son Sub-21, Cadetes, Infantil, Alevín, Benjamín.

Además los primeros clasificados de cada categoría podrán participar en la Final Familiar con su un allegado mayor a partir de los 22 años. Habrá importantes premios, viajes y participación en importantes campeonatos internacionales y regalos para los participantes en una competición que da una oportunidad a todos los jóvenes que les gusta disfrutar de este deporte, las inscripciones pueden realizarse en www.ligasgolf.es.

Entre las novedades de este año está la selección de los delegados de zona, que serán jóvenes que han participado estos años en las Ligas y son de los mayores formando la denominada Next Generation, a la que pertenece el delegado de Murcia, Andrés Pintado Martínez. «Me hizo mucha ilusión la llamada de Dutor, es una responsabilidad emocionante, llevo jugando en las Ligas muchos años y conozco el terreno que piso, además de que yo también puedo participar. Juego al golf desde pequeño, mi padre me adentro en este mundo y poder dedicarme a este tipo de actividades me resulta muy gratificante», declaró Pintado.