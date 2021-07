Pocas veces se puede decir en el fútbol lejos de la élite del fútbol que un jugador ha marcado una época en un club. Normalmente se trata de pasos más bien discretos y poco duraderos en los que no da tiempo a generar demasiado vínculo por culpa de las idas y venidas que existen en estas categorías. El Cartagena acaba de poner fin a uno de esos ciclos con un futbolista que no sabemos si se puede considerar demasiado duradero, pero que desde luego no se puede decir que haya sido discreto.

Elady Zorrilla terminaba hace pocas horas su periplo en el club albinegro después de tres temporadas en las que lo que es seguro es que no ha dejado a nadie indiferente. Podría generar más simpatía o menos, gustar más o menos su estilo de juego, pero siempre marcando a cada uno de los que acudían al Cartagonova.

Blanco y negro

El mayor reflejo de ello está en la propia directiva del club, donde parece no haber tenido la mejor de las relaciones con el presidente, Paco Belmonte, a pesar de que siempre han defendido ambas partes que su relación era mala en absoluto. La otra parte la encontramos con el mánager general deportivo, Manuel Sánchez Breis, con quien siempre ha mostrado tener un trato especial por su apoyo incondicional hacia el futbolista.

En la grada siempre ha existido una doble vertiente al preguntar por Elady. Cuestionado en muchas ocasiones por su individualismo o por si no encajaba en el sistema de juego del equipo, han sido varias las ocasiones en las que el jienense ha estado cerca de salir del Cartagena. De hecho, en los dos veranos que ha vivido como jugador albinegro se ha especulado con su salida. La última vez incluso tuvo un pie fuera tras ascender a Segunda División, ya que Borja Jiménez no contaba con él. Sin embargo, peleó para quedarse y ha terminado siendo clave en la permanencia en la categoría de plata.

Pero sin duda, lo que no se le puede negar a Elady es el compromiso que ha demostrado sobre el terreno de juego cada una de las veces que se ha puesto la camiseta del Cartagena. Un jugador con carácter, peleón e incluso molesto para los rivales que ha terminado calando en la afición albinegra, como se ha demostrado una vez anunciado su adiós. Un carácter que, acompañado de goles, le han convertido en uno de los jugadores más trascendentes del club en los últimos años.

En el Olimpo del gol

La personalidad y el carácter ayudan pero no dan resultados definitivos. Si hay algo que ha acompañado a Elady en sus tres temporadas como futbolista albinegro ha sido el gol. El de La Puerta del Segura ha sido un referente en esta faceta para los equipos en los que ha estado. Llegó en el verano de 2018 y se puso a las órdenes de Munúa para hacer la mejor cifra goleadora de la historia en Segunda B. 21 goles anotó aquel año –play off incluido- en el que el Cartagena volvió a quedarse a las puertas del ascenso. La siguiente temporada, marcada por el inicio de la pandemia, frenó su cifra en los siete tantos, contribuyendo también con un gol en la tanda de penaltis en Málaga.

En el que fue su debut en el fútbol profesional –que cerca estuvo de no producirse- ha dejado otros siete goles, demostrando que es un jugador válido para la categoría. De hecho, su rendimiento bajó de forma considerable en la segunda vuelta después de pasar la enfermedad, a pesar de lo cual ha terminado convirtiéndose en el último gran goleador de la historia del club.

Y decimos último porque, si bien no podemos olvidarnos del que ha sido su compañero en la delantera durante esta última temporada Rubén Castro, el canario aún no ha alcanzado las cifras goleadoras de Elady y compañía. El jienense se ha metido en la parte alta del ranking de anotadores albinegros con sus 36 goles superando in extremis a Xavi Molist. Por delante tiene a jugadores históricos como Sívori (37) o a delanteros de la talla de Toché (38), que alcanzó esta cifra en solo dos campañas.

Para encontrar a los máximos realizadores hay que remontarse un poco más. Keko se quedó en los 39 goles, mientras que Alberto García –jugador presente también en la etapa del Cartagonova- alcanzó los 62 goles Son cifras que dejan ver la importancia del paso de Elady por Cartagena.