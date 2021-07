El Real Murcia está cerca de tener nuevo guardameta. Esta posición, después de la mala gestión en las últimas temporadas, es una prioridad en el club grana y se quiere buscar un portero de garantías desde el primer día del mercado estival.

Manolo Molina, nuevo director deportivo, no quiere repetir los mismos errores que Julio Algar, su antecesor, y quiere tener atado cuanto antes a su portero ya que sabe que en Segunda RFEF, será tan importante una base sólida atrás como una delantera solvente. Molina se pronunció ayer en el acto de presentación de Dani García, la segunda incorporación grana junto a Andrés Carrasco y Luis Madrigal. El director deportivo aseguró que «estamos intentando agilizar al máximo todo. Con Antonio Gallego y Miguel Serna las negociaciones están avanzadas pero no hay nada todavía. Esta semana va a ser importante en el tema de la portería», explicaba optimista sobre la situación de ambos

Ya se sabía del interés del Real Murcia en incorporar a estos dos porteros y por las palabras de Manolo Molina, parece que será cuestión de tiempo que Miguel Serna firme por el Murcia después de la gran temporada que ha hecho en el Unionistas de Salamanca, encajando tan solo 17 goles en los 24 partidos que ha disputado. Serna es conocido en la Región pues, en las temporadas 18-19 y 19-20, jugó en las filas del Yeclano Deportivo. Si se termina confirmando el fichaje de Serna, una de las opciones más probables para Antonio Gallego, que ha sido una pieza clave en el filial, es que pase a formar parte de la primera plantilla a todos los efectos como segundo portero. El canterano ha disputado 17 partidos con el Imperial este curso y ha encajado 16 tantos. Gallego, de 20 años, ocuparía en este caso una de las fichas sub-23.

Manolo Molina también habló sobre las situaciones de Armando y Mario Abenza. En el caso de Armando volvería tras una cesión en el Hércules y que no ha concluido de la manera esperada. Será difícil su retorno por la alta ficha del que fuera capitán de los granas. La situación de Mario Abenza es diferente. Ha dejado buena impresión en su primera temporada con la elástica grana y tiene ofertas de Primera RFEF para el curso que viene. «Estamos intentando que Abenza y Armando se pronuncien. Sabemos que va a ser difícil que se queden en el Murcia porque sabemos de su nivel y seguro que tienen ofertas importantes», explicaba. Habrá que esperar a las próximas semanas para ver los movimientos del Murcia, pues el club grana no tiene prisa por firmar a nadie y andarán con pies de plomo para no precipitarse ante la delicada situación económica.