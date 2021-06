Una nueva era comienza en el Real Murcia. Francisco Tornel, después de casi dos años a los mandos del club grana, deja la presidencia en manos de Agustín Ramos. Ayer se oficializó lo que era un secreto a voces. Desde que Ramos pusiera 500.000 euros hace aproximadamente un mes, su llegada a la presidencia estaba a la vuelta de la esquina.

El nuevo presidente compareció junto a Francisco Tornel, que explicó que «a petición mía, Agustín (Ramos) será el presidente del Real Murcia. La decisión del consejo de administración en su última reunión fue unánime», expuso, para añadir que «los motivos son muy sencillos: llevo luchando en el club desde 2015 y creo que ahora está encauzado. Hemos cumplido el objetivo y estoy contento en cuanto a la labor que hemos hecho», comentaba el notario. Tornel añadió que «el Murcia necesita aire fresco y creo que Agustín Ramos es la persona idónea para el nuevo proyecto», que arranca, a nivel deportivo, desde la Segunda RFEF. El notario también comentó que «la pena es que nos ha tocado vivir una situación muy complicada en el Real Murcia. Nos ha movido el amor que tenemos por él», comentaba.

En su primera comparecencia oficial como presidente del Real Murcia, Agustín Ramos dejó claro que su mandato iba a estar comandado por «la transparencia, la honradez y la ilusión». Su objetivo principal es «que todo eso se transforme en que profesionalmente el club pueda ir creciendo. No será nada fácil, es un objetivo a largo plazo. Como profesional y empresario estoy convencido de que puede llevarse a cabo. Necesitamos un proyecto comercial, vamos a hacer hincapié en que los socios y simpatizantes den un paso más para que todos juntos cumplamos los objetivos», añadía.

La agenda del Real Murcia está marcada en los últimos días por el anuncio de la justicia a favor nuevamente de Mauricio García de la Vega, en el que el juez rechazaba las medidas cautelares que pedía el Real Murcia para embargar su paquete de acciones. Agustín Ramos abogó por el diálogo en cuanto a la situación del mexicano. «Debemos entendernos con de la Vega. Los conflictos hay que resolverlos por la vía amistosa y la del diálogo. Nos sentaremos pero ahora no ha llegado el momento», expuso.

Uno de los temas que más inquietan a la afición es el saber qué Real Murcia se van a encontrar la temporada que viene en Nueva Condomina y qué nivel de jugadores vendrá sabiendo que el equipo va a estar en Segunda RFEF. Ramos fue sincero y dijo que «la situación económica es complicada. Todos queremos tener una plantilla competitiva pero no es fácil en el mundo del fútbol. Los presupuestos más altos no siempre ganan, haremos un esfuerzo para ganar y poner al Murcia donde se merece», dando a entender que no habrá despilfarros de dinero este mercado estival. De hecho, los fichajes tendrán que esperar: «Tenemos que ser inteligentes y saber que podemos fichar hasta finales de agosto. Los jugadores ahora mismo están muy subidos y es por eso que tenemos que tener paciencia», declaró.

El nuevo presidente del Real Murcia también ha desvelado cuándo saldrá la nueva campaña de abonados de cara al próximo curso: «La campaña de abonados saldrá el 28 o el 29 de julio». Agustín añadía lo importante que será la afición para el nuevo proyecto: «La afición es vital. El Murcia sin la afición no es nada. Lo que quiero transmitir es que está ilusión llegue a ellos».

Tuvo tiempo también de hablar del Racing Murcia, club de la ciudad con el que tenía vinculación antes de llegar al Real Murcia: «Estoy totalmente desvinculado del Racing Murcia. Hay dinero que tengo que recuperar de ese club pero el Racing es pasado. Estoy al cien por cien en este proyecto», finalizó.

El departamento comercial, la máxima prioridad

Agustín Ramos ya está focalizado en dotar de una visión más empresaria que la que tenía hasta ahora el Real Murcia. El propietario de Fibranet quiere que el club grana sea autosuficiente sin necesidad de que nadie tenga que hacer aportaciones personales directamente a las arcas del club. Para ello, el nuevo presidente del Real Murcia habló directamente de focalizar sus esfuerzos en un departamento comercial, ya que «si en una empresa este departamento no funciona, no lo hace la misma», exponía. Su plan consiste en crear un departamento comercial que genere ingresos para el largo plazo, aunque ha declarado que «si tuviera que hacer alguna aportación económica, la haría. Aunque la idea es crear riqueza a través del mismo», explicaba Ramos.

El empresario también dio pinceladas de cómo quiere que sea su nuevo club. Quiere darle un lavado de imagen por completo para atraer más inversores y, para ello, tiene en mente abrir muchas más secciones en la infraestructura grana. «Estamos poniendo ya cosas en marcha como el gimnasio. La clínica también está en marcha y el tema del business ya está prepardo todo y está quedando muy bien. Esto es importante para que crezca nuestro valor», explicaba en su primera presentación. Además, Agustín dejó lo que sería una de las grandes noticias de cara a la próxima temporada del Real Murcia. El empresario desveló que su intención es «recuperar la actividad en las instalaciones de Cobatillas», cerradas por el coste de mantenimiento. La intención de recuperar el centro de entrenamiento por excelencia del Real Murcia es que la cantera puede desempeñar sus funciones en las míticas instalaciones. «La cantera para nosotros es vital. De hecho, estamos intentando apostar por Cobatillas para que las bases puedan entrenar y jugar allí», explicaba sobre los planes de futuro que tiene Agustín Ramos con su nuevo club.

Edu Luna rescinde su contrato y se acerca al Águilas

El defensa Edu Luna ha llegado a un acuerdo para rescindir el año que le restaba de contrato. Al central de Puente Tocinos le había propuesto el Real Murcia que se rebajara su sueldo, enseñándole así la puerta de salida, como ya avanzó este diario. El jugador ha vestido en dos campañas la elástica grana y ahora busca un nuevo destino, que bien podría ser el Águilas, que será rival grana en Segunda RFEF. Luna, de 26 años de edad, disputó el curso pasado 23 encuentros y un total de 2.070 minutos, siendo titular tanto con Adrián Hernández como con Loreto.