El UCAM Murcia CB todavía desconoce cuál será el escenario definitivo que deberá afrontar la próxima temporada hasta que no se conozcan oficialmente los clubes que disputarán la Basketball Champions League la próxima temporada, pero ya está trabajando para armar su plantilla independientemente de que vuelva a una competición europea o no. En teoría, a finales de esta semana, conocerá si regresará finalmente al torneo europeo que ya disputó entre 2017 y 2019, aunque todo sigue en el aire tras solicitar su inscripción tras finalizar en la duodécima posición de la Liga Endesa esta temporada.

Dispute la Champions League o no, el que parece que acabará aterrizando en el UCAM Murcia este mismo verano es un jugador que ha conquistado este título en sus dos últimas ediciones. Y es que, según informó Encestando, el escolta Thad McFadden es el primer nombre que el club univeristario quiere incorporar al plantel que dirige Sito Alonso. El jugador norteamericano encaja perfectamente en el perfil de ‘desatascador’ desde el perímetro que tanto necesitaba el técnico madrileño en sus planes y abriría mucho más el abanico de posibilidades para el juego ofensivo universitario. En el UCAM Murcia lo conocen bien, sobre todo porque han sufrido varias veces en sus propias carnes de lo que es capaz de hacer. Sin ir más lejos, en la temporada 2019-2020, antes del confinamiento general por el coronavirus, un 7/10 en triples de McFadden dinamitó ese partido que acabó de lado del San Pablo Burgos. Y esta misma temporada, también en el Coliseum, anotó 19 puntos para darle la vuelta al partido y amarrar la victoria del conjunto burgalés.

El juego de McFadden va por rachas, como todos los especialistas en el tiro. Cuando el acierto le acompaña es un puñal capaz de conseguir ventajas que dejan muy tocados a sus rivales, pero también hay otros en los que no va a dudar en seguir tirando si los porcentajes no acompañan. Empezó a brillar en el Iberostar Tenerife tras su llegada desde Grecia en el verano de 2018 y antes de recalar San Pablo Burgos también pasó por el Joventut. Acaba de cumplir los 34 años y quedaría por ver si el cuadro burgalés le incluirá en el derecho de tanteo o dejará al jugador libre para negociar por cualquier equipo de la ACB. Aunque viendo las buenas relaciones entre ambos clubes, con casos como los de Lima o Benite, no parece que eso sea un impedimento.

Además, no ocuparía plaza de extracomunitario al contar con pasaporte georgiano. Un caso similar al de Conner Frankamp. El UCAM pelea por renovar al base, pero este pasaporte, que consiguió el pasado febrero, le ha abierto muchas puertas en el mercado de fichajes y, como declaró Alejandro Gómez el pasado viernes, el director general, cuenta con ofertas de equipos de Euroliga. Por lo que su continuidad se antoja prácticamente imposible.