El ciclista vasco Omar Fraile (Astana-Premier Tech) se ha proclamó ayer campeón de España de ciclismo en ruta después de imponerse al esprint en la prueba celebrada en La Nucía (Alicante), de 183 kilómetros y más de 4.600 metros de desnivel en la que se sucedieron los ataques, y releva en el palmarés a su compañero de equipo Luis León Sánchez.

Gracias al sensacional trabajo del equipo Astana, el vizcaíno completó su buena actuación por delante del conquense Jesús Herrada (Cofidis), que conquistó la medalla de plata, y de su compañero en el conjunto kazajo, el también vasco Alex Aranburu (Astana-Premier Tech), que se colgó el bronce. «Tenía ansiedad por volver a levantar los brazos. Cuando he pasado la raya no me lo creía, hacía mucho tiempo que no tenía esa sensación tan especial y no me lo creía. Por eso me he emocionado», indicó el de Santurtzi tras enfundarse el maillot de campeón de España.

Todo ello en un día «muy duro» y en un circuito «muy exigente» en La Nucía. «Tanto Cofidis como nosotros hemos tratado de controlar la carrera y que la fuga no se fuera mucho. El final ha sido muy loco, con muchos ataques, todos hemos jugado nuestras bazas, pero al final hemos decidido tratar de preparar el esprint para Alex, pero cuando ha llegado el momento de lanzarlo he estado un poco más fuerte y he podido conseguir la victoria», explicó.