Guille Lozano seguirá los pasos de Rognny. El centrocampista santomerano, que ya debutó con el Real Murcia al final de la pasada campaña, ha renovado su contrato con el club grana, asegurándose una ficha en el primer equipo, según ha informado la entidad murcianista este lunes. Después de varias semanas de negociaciones, el futbolista de 20 años ha decidido aceptar la propuesta realizada por Manolo Molina, director deportivo del Real Murcia, por lo que continuará luciendo la camiseta del Real Murcia, aunque esta campaña 21-22 lo hará como uno de los hombres de Mario Simón. El pasado curso, Guille Lozano fue uno de los futbolistas importantes del Imperial entrenado por Pepe Luna. Su rendimiento no pasó desapercibido para José Luis Loreto que no dudó en llamarle para el primer equipo, dándole algunos minutos. Jugó un total de seis partidos, cuatro de ellos como titular.

#Entrevista | 🎥 Repasa las primeras palabras de Guille Lozano tras pasar a formar parte de la primera plantilla del #RealMurciaCF — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) 21 de junio de 2021

El extremo derecho de Santomera tuvo el mejor regalo de cumpleaños. El pasado cuatro de marzo debutaba con la elástica del primer equipo del Real Murcia. José Luis Loreto le daba la alternativa en el choque frente al Linense, que acabó con derrota para los granas (1-0). Jugó 18 minutos. Una semana después, contra el Cádiz B, aparecía en el once titular. El santomerano completó 68 minutos de un duelo que se cerró con un triunfo in extremis del Real Murcia. Repetiría en el once durante las tres semanas siguientes. En total jugó seis partidos, acumulando 262 minutos.

#Renovación | Guille Lozano, renueva y pasa a formar parte de la primera plantilla del #RealMurciaCF



💪 ¡Enhorabuena, Guille! — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) 21 de junio de 2021

Ahora, Guille Lozano tendrá la oportunidad de demostrar que está preparado para dar el salto. De momento, tras renovar su contrato, se ha asegurado una de las plazas sub-23 de la plantilla que entrenará Mario Simón. El santomerano es el segundo canterano que sube al primer equipo después de que también se confirmara que Rognny formará parte del vestuario de Nueva Condomina en Segunda RFEF.

"Desde el club queremos darle la enhorabuena por este paso en su carrera, deseando que juntos consigamos alcanzar los objetivos marcados", indica el Real Murcia en el comunicado en el que ha informado de la renovación de Guille Lozano.