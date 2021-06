Los planes con los que Manolo Molina recaló en el Real Murcia han cambiado sobre la marcha en apenas unas semanas. El nuevo director deportivo apostaba desde su llegada por mantener una base de entre «siete u ocho futbolistas», pese al descenso de categoría, para no tener que edificar un proyecto desde cero y buscar resultados más inmediatos en su andadura en la Segunda RFEF. «Esa sería la base sobre la que confeccionar el equipo», decía el lorquino al mismo tiempo que reconoció que iba a ser complicado retener a los pocos jugadores que han destacado este año.

Pues eso mismo es lo que está ocurriendo, ya que a día de hoy el Real Murcia tan solo ha anunciado la renovación del central Antonio López para la próxima campaña. Manolo Molina confirmó en la presentación del entrenador Mario Simón lo que era un secreto a voces. Y es que el presupuesto con el que cuenta el club grana para salir del segundo escalón de la nueva Segunda B es inferior al del curso pasado, lo que está provocando varios impedimentos y retrasos a la hora de poder cerrar acuerdos, ya sean de renovación o nuevos fichajes. El Murcia estaba peleando por mantener al lateral izquierdo Iván Pérez, al que Molina conocía anteriormente, sin embargo, el pasado miércoles encontró acomodo en la Primera RFEF al regresar a las filas del San Sebastián de los Reyes. También pelea para que Mario Abenza sea una de las piezas clave en su centro del campo, pero el murciano también cuenta con ofertas de la categoría superior. Mientras que conservar al lateral Adán Gurdiel, otro de sus objetivos, también se va a antojar complicado. Además, el delantero Alberto Toril, una de las pocas notas positivas de la temporada por sus nueve goles, se marchó hace unos días a Polonia junto al central Miguel Muñoz.

Por lo que a día de hoy el Real Murcia tan solo sabe con exactitud que contará con el central Antonio López y el delantero Andrés Carrasco, su primer fichaje. Cierto es que jugadores como Edu Luna, Youness, Armando, Silvente o Melgar cuentan con contrato en vigor para la próxima campaña. Sin embargo, el director deportivo ya avisó de que deben «regularizar» sus compromisos en los próximos días para adaptarse al contexto que actualmente vive el club en esta segunda categoría. Por lo que, pese a tener un vínculo para el próximo año, no se descarta que también puedan abandonar el club grana si no se alcanzan acuerdos en los próximos días o reciben alguna oferta con mayores pretensiones económicas que las que el Real Murcia puede ofrecer ahora mismo.

Mientras tanto, Manolo Molina también está recabando información sobre el filial, para ver qué jugadores pueden llegar a la primera plantilla, y sobre el División de Honor. Eso sí, el lorquino explicó en su presentación que solo se apostará por los que den el nivel. Uno de esos jugadores podría ser el meta Antonio Gallego. El joven murciano, de 20 años, se ha ganado a pulso el ‘ascenso’ al primer equipo con actuaciones de nivel en la Tercera División estos últimos años, siendo uno de los más destacados del Imperial. No obstante, algo que parece tan evidente, todavía no se ha acabado de cerrar. La promoción del guardameta, que vendría acompañada de una renovación en el contrato, sigue en el aire al no hacerse oficial.

Otro de los nombres que han transcendido en las últimas fechas es el del también portero Miguel Serna, aunque todavía no hay nada cerrado tras una primera toma de contacto. Después de la presentación de Mario Simón como nuevo entrenador, el Real Murcia pondrá pronto fecha para el inicio de la pretemporada a la espera que se conozcan oficialmente los grupos y calendario de la Segunda RFEF.