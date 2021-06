El fracaso vivido por ElPozo Murcia esta temporada tras caer eliminado el equipo en los cuartos de final de la liga ha provocado una guerra fría, con declaraciones de varios de los jugadores que no continuarán, así como de otros que abandonaron hace un tiempo la entidad, como ocurrió en el verano de 2020 con Andresito y Álex Yepes. Los dardos han ido dirigidos hacia tres figuras claves en la entidad propiedad de la famila Fuertes: el entrenador, Diego Giustozzi; el vicepresidente ejecutivo, Kike Boned; y el director general y deportivo, Fran Serrejón, quien precisamente hoy ofrecerá una rueda de prensa para valorar el curso concluido prematuramente para el conjunto.

Felipe Paradynski y Miguelín, dos de los componentes de la plantilla que no seguirán, no se han cortado en entrevistas concedidas a medios de comunicación. Pero también han echado leña al fuego a través de las redes sociales dos exjugadores, Álex Yepes y Gabriel Lima.

El balear Miguelín, en una entrevista en Popular Televisión, llegó a calificar de «humillación» el trato que han tenido hacia él las tres personas que están al frente del día a día. «Me siento un poco engañado por la situación. Estoy dolido por la parte del entrenador, pero es verdad que Kike y Fran Serrejón me conocen desde hace diez años y podrían haber sido más honestos conmigo. Me iban ilusionando diciendo que iba a tener la oportunidad y acabé con una sensación de humillación», fue alguna de las frases que lanzó el internacional, quien también desveló algunos detalles de los acontecimientos que ha vivido en los últimos tiempos. Por ejemplo, Miguelín desveló una oferta que le llegó el pasado verano: «Me ofreció Palma un contrato de cuatro años y una situación laboral. Le dije al club que iba a hablar con ellos y después les comuniqué qué me habían ofrecido. Entonces me quedé porque Diego Giustozzi me pidió que lo hiciera. A mí me quedaba un año de contrato y entonces me ofrecieron otro más con un fijo más condiciones por partido jugado», algo que decepcionó al jugador.

De su relación con Diego Giustozzi también dejó varias perlas: «El entrenador y yo éramos uña y carne el primer año. Después, el segundo, incluso me acompañó a varios médicos, pero al principio de esta temporada fue la cosa más tensa. Y a partir de diciembre no sé qué ha pasado», dijo, para añadir que «aquí se alardea de la parte humana y conmigo no se ha tenido». También se defendió de los ataques que recibió en su día por la salida de Duda. «Yo solo dije que teníamos que trabajar más en los entrenamientos», recalcó, y que por esa situación se enmascaró la decisión de no renovar al hispanobrasileño, quien en su primer año completo en el banquillo del Jimbee Cartagena ha fracasado al no conseguir ninguno de los objetivos con un alto presupuesto.

Felipe Paradynski ha estado dos temporadas en el club. El brasileño también se marcha molesto por la forma de actuar. En el canal de Youtube La pelota no se mancha, desveló que «siempre que preguntaba si iba a seguir me hablaban del presupuesto y me cansé de esperar».

Pero quien no ha dejado de lanzar dardos en las redes sociales desde su controvertida salida el pasado verano es Álex Yepes. En su momento, el club llegó a hacer una rueda de prensa para anunciar una renovación que no fue real y utilizó al jugador para hacer un video en su pueblo. El pívot, que se tuvo que ir a Italia por una cláusula en su contrato y que no puede hacer declaraciones según el pacto en la rescisión de su contrato, se ha despachado diciendo que «el entrenador que dijo que si en dos años no ganaba se iba, seguirá un año más».

Y sorprendente fue un tuit de Grabriel Lima, quien estuvo en ElPozo entre 2014 y 2016, quien intervino en las redes sociales para decir «hay que mirar a los dos lados, pero es muy raro que siempre pase algo. La sinceridad es dura pero necesaria».