El pívot del Barça Pau Gasol aseguró tras ganar la Liga Endesa contra el Real Madrid que los últimos meses, con su vuelta a la competición después de dos años lesionado y este título, "han sido muy bonitos" y que se alegra "mucho de haber acabado así". "Vivir un momento así con casi 41 años, acabando de ser padre hace unos meses, es algo muy especial que nunca he vivido como jugador", explicó en los micrófonos de Vamos, aunque no especificó si se retirará tras el verano. "Lo he dicho siempre que puede ser el último partido, sobre todo cuando estás ya a estas alturas, que has batido todos los pronósticos, sobre todo con la lesión y todo. Toca descansar y plantearse un poco el futuro pero estoy muy contento de haber podido jugar a este nivel a estas alturas de mi carrera", detalló.

Gasol admitió también haber "hablado algo" con la Federación Española y con el seleccionador, Sergio Scariolo, sobre su convocatoria para Tokio 2020. "Ahora estos días toca pensar en estar un poquito con la familia porque se lo merecen y luego pensar en la selección y ver qué haremos en el futuro", detalló.