La historia de Víctor Curto y el Real Murcia llegó ayer a su final de manera oficial. El club grana anunció la no continuidad del delantero catalán, a través de sus canales oficiales, tras la finalización de su contrato y no formará parte de la plantilla de la próxima campaña en Segunda RFEF. Después de cuatro temporadas y media, en las que ha anotado 29 goles como grana, repartidos en las distintas competiciones, Víctor Curto se despidió ayer de los aficionados murcianistas. «Ha sido un orgullo y un honor poder enfundarme la grana domingo tras domingo y llegar a ser el capitán de este gran club. No dudo que en breve volverá al fútbol profesional, lugar que nunca debería haber abandonado. Espero que el futuro vuelva a unir nuestros caminos», dijo el jugador a través de una carta.

Y es que el delantero catalán fue clave desde su llegada para dar un salto de calidad al equipo en la parcela ofensiva en enero de 2017, sin embargo, el ascenso a Segunda se acabó resistiendo. La eliminación en el play off ante el Valencia Mestalla y un año más tarde (2018) frente al Elche evitaron el objetivo. Precisamente, en octubre de 2017 -temporada en la que fue pichichi de la Copa del Rey con seis tantos- , llegó el momento más amargo para el delantero en su estancia en Murcia, ya que sufrió una grave lesión de rodilla que le impidió regresar a los terrenos de juego esa temporada. Aún así, Víctor Curto logró prolongar su estancia en el club grana con buenas actuaciones en el terreno de juego durante estas tres temporadas hasta cumplir los 38 años. En esta última campaña las lesiones tan solo le han permitido disputar 11 encuentros, siendo su último gol el de la victoria en el derbi frente al UCAM.