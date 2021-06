Luis Enrique Martínez, seleccionador español, aseguró ayer que el medio centro Sergio Busquets, positivo por covid-19 el pasado domingo, «estará en la lista seguro» para la Eurocopa 2020, al tiempo que le destacó como «uno de los líderes del equipo» y dijo que está «perfecto, asintomático y muy bien».

«Le voy a esperar. No le quiero esperar, le vamos a esperar todos. Juega con ventaja, porque ha sido el primero (en dar positivo) y hay tiempo más que de sobra. Busquets estará en la lista seguro», expresó durante la rueda de prensa telemática en el ‘Media Center’ de la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

«Está perfecto y asintomático, lo que nos alegra aún más, porque significa que puede entrenar. Tiene su pauta de trabajo que está cumpliendo a rajatabla, está en contacto con sus compañeros y con el ‘staff’, y está de maravilla. Dicen que cuando uno es asintomático tiene menos carga viral, con lo que esperamos que todo pueda quedar en un susto. Se encuentra muy bien», afirmó sobre el medio centro, al que no se plantea suplir en la lista aunque tenga de plazo hasta el próximo domingo y aunque no pueda jugar este lunes ante Suecia.

Es un futbolista crucial para Luis Enrique. «¿Lo que aporta Busquets? Cualquiera que tire de hemeroteca y vea los últimos diez o doce años. Aporta lo que aporta en el terreno de juego como un medio centro ofensivo, con capacidad de superar situaciones de presión alta, de encontrar el mejor pase, cada balón que pasa por él se mejora... Y si sumamos que es el capitán y uno de los líderes de este equipo...», repasó el seleccionador.

Diego Lorente, ¿falso positivo?

El martes por la noche se confirmó otro positivo: el central Diego Llorente. «Parece ser que puede ser un falso positivo. Hay que confirmarlo, pero estaría muy bien que eso sucediera», explicó Luis Enrique. En ese sentido, la Federación Española de Fútbol anunció que «los test PCR de confirmación realizados el miércoles 9 de junio a Diego Llorente han dado como resultado negativo», al tiempo que apuntó que «hay serios indicios de que se trate de un falso positivo».

Luis Enrique también habló de la vacunación prevista para hoy y que no está garantizada, según desveló el seleccionador español, que apuntó a los efectos adversos a la práctica de deporte de elite que puede tener a tres días del estreno en la Eurocopa y la molestia que le generaría perder a algún jugador ante Suecia.

Reafirmó Luis Enrique la versión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que solicitó a través de su presidente, Luis Rubiales, recibir la vacuna «hace dos meses». Tras la negativa que dijo aceptaron «de buen grado», apuntó a «negociaciones» en el presente sin dar por hecho que personal sanitario de las Fuerzas Armadas vaya a vacunar a los jugadores este viernes.

«El presidente lleva varios meses negociando esto, las cosas de palacio van despacio», lamentó. «Como seleccionador es evidente que barajamos los efectos. Si se llega a un acuerdo me gustaría que se vacunaran lo antes posible porque pueden haber síntomas y me molestaría mucho no poder contar con algún jugador por un síntoma de la vacuna. A día de hoy no tenemos confirmación de que se nos vaya a vacunar», añadió.

La razón es porque la Federación no comparte la decisión de que reciban Pfizer, al ser dos dosis y tardar 28 días en aportar máxima inmunización. «Ahora mismo no hay nada oficial. Quiero que los jugadores lleguen en las mejores condiciones», añadió, no descartando que lleguen a la Eurocopa sin estar vacunados.

Mantener el orden defensivo y aprovechar los errores en la salida del balón para amenazar al contraataque son dos de las claves que señala Suecia para sorprender a España en su debut en la Eurocopa el lunes en La Cartuja. «Los hemos analizado de forma detallada. Es un buen equipo, muy hábil con la pelota y al que le gusta tener mucha posesión. Tenemos que ser compactos atrás y explotar los espacios que se abran cuando recuperemos el balón», dijo Berg en rueda de prensa.

Tras encontrarse en la fase de clasificación contra España, Suecia conoce bien los puntos fuertes y débiles del equipo de Luis Enrique, de ahí que Berg destaque el «trabajo duro» en defensa como el «fundamento» de un buen resultado y resalte que España siempre quiere salir tocando, lo que abre opciones a recuperar la pelota cerca de la portería en caso de error. A la solidez defensiva apuntó también el capitán Sebastian Larsson, si bien enfatizó la necesidad de encontrar un «equilibrio» para no situarse demasiado atrás y limitarse solo a repeler los ataques españoles. «Se trata de amenazar adelante cuando tengamos oportunidad y estar bien en defensa», afirmó.

