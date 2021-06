La delantera internacional Eva Navarro se mostró encantada este jueves con su renovación con el Levante hasta junio de 2022 y aseguró que sus dos deseos deportivos para la próxima temporada son jugar la Liga de Campeones con su equipo y la Eurocopa con España.

"Para mí sería increíble jugar la Eurocopa con España y ojalá estar en la Champions este año y poder jugarla", comentó la jugadora murciana, ya que el Levante se ha clasificado para la fase previa del prime torneo continental que se disputará el próximo mes de agosto.

Eva Navarro agradeció al club "toda la confianza" mostrada desde su llegada a Valencia en 2018 y comentó sus sensaciones después de hacerse pública su renovación por una temporada más.

"Estoy muy contenta de este año después de haber conseguido los objetivos. Ojalá el que viene podamos conseguir más cosas y seguir aprendiendo y mejorando cada día", señaló.

La jugadora murciana, que se recupera de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda sufrida en marzo, explicó que espera volver a jugar la temporada "incluso mejor" que antes de su lesión.

"Para el año que viene voy a aportar mi trescientos por ciento. Esta temporada me ha dado rabia porque no he podido acabarla con el Levante y quiero aportar mi granito de arena", agregó.