Adrián Hernández ha sido presentado como nuevo entrenador del Yeclano Deportivo y se le visto con el ímpetu y las ganas que le caracterizan. El ex técnico del Real Murcia ha afirmado que se ha decantado atraído por el proyecto azulgrana y se ha mostrado convencido de que éste puede ser el comienzo de algo bonito. “Conozco al Yeclano de hace muchos años he venido mucho a La Constitución y siempre me he sentido atraído por la simbiosis directiva, cuerpo técnico, entrenador, afición y ciudad. La directiva además ha mostrado mucho interés por mi y aunque tenía posibilidades de una división superior, me he decidido por este proyecto ilusionante”.

A Adrián Hernández lo ha presentado el presidente del Yeclano, Pedro Romero, quien le ha dado los plenos poderes para la planificación deportiva del equipo. “Adrián es el hombre que va a mandar en lo deportivo en el club, y yo tenía muy claro que tenía que ser él para abrir una nueva etapa”.

Adrián Hernández ha apostado por abrir un nuevo ciclo, y ya está trabajando para abordar las renovaciones y las posibles incorporaciones que aporten un bloque para medio plazo. “La prioridad ahora mismo es ver los jugadores yeclanos y de la zona que puedan continuar y a partir de ahí ir rellenando huecos o deficiencias para hacer un equipo competitivo y generando un relevo al ciclo tan exitoso que aporte otro bloque para esta nueva época". En este sentido, la duda está en el grado de relevo generacional y cuantos clásicos que han liderados la brillante etapa anterior podrían continuar para aportar su veteranía.

"Me costó recuperarme anímicamente del último mes en el Real Murcia, pero creo que eso me ha hecho más fuerte y seguro" Adrián Hernández - Entrenador del Yeclano Deportivo y ex del Real Murcia

Por último, el nuevo técnico del Yeclano ha reconocido que la etapa final en el Real Murcia le fue muy dura y reivindica el proyecto sosegado y de fuego lento del Yeclano para seguir creciendo. “Poder equivocarme y tener paciencia viendo el comportamiento de la directiva y de la afición del Yeclano es uno de los motivos por los que he venido. Pasó una época dura que me costó recuperarme anímicamente del último mes en el Real Murcia pero creo que eso me ha hecho más fuerte y seguro", dijo Adrián Hernández.