Han pasado solo unas horas desde que se pusiera en pie una importante piedra de la que va a ser la segunda temporada consecutiva del Fútbol Club Cartagena en Segunda División. Paco Belmonte comparecía en la sala de prensa del estadio Municipal Cartagonova para presentar la campaña de abonos de la 2021-2022. En ella, expresaba el «gran protagonismo que se le da al abonado de la temporada pasada», por la gran diferencia de precio que existe con respecto a los que se hicieran con su abono sin haberlo tenido en la primera campaña en el fútbol profesional después de ocho años.

Las reacciones a ella evidentemente no se han hecho esperar. Hay que poner por delante que los precios son más que económicos si tenemos en cuenta que se trata de un abono para ver una temporada completa de Segunda División. Entre los 90 y los 140 euros pagarán los que renueven.

Sin embargo, no ha estado exento de polémica el lanzamiento de la misma. En primer lugar, porque solo unos días antes, el presidente albinegro había reconocido que los precios de los abonados iban a pagar menos que en la última campaña, cosa que finalmente no se ha cumplido. Es en este punto donde protestan la mayoría de aficionados. No por el precio total, sino porque se afirmara algo que no se ha cumplido en última instancia.

En segundo lugar -y que más cola está trayendo- viene también de la parte de la afición, pero en este caso desde la Federación de Peñas. De forma inmediata a la publicación de la campaña, se expresaba desde la directiva de la misma la incredulidad por que el club no se hubiera puesto en contacto con ellos antes de lanzarla, como lleva sucediendo cada año desde que el club echó a andar. Del mismo modo, expresaban que tenían una reunión solicitada con el club desde hacía meses y que no habían obtenido respuesta.

En torno a las diez de la noche del lunes, la FPFCCT anunciaba en sus redes sociales que la directiva se encontraba reunida para tratar los diversos asuntos de actualidad. Un encuentro que desembocaba en el comunicado publicado en la mañana del martes en el que expresaban su malestar por no haber sido avisados ni haber podido ser partícipes de la confección de la campaña de abonados, como sí que ha sucedido desde la aparición del club y la creación de la primera peña en 1996.

Desencuentro entre directivas

En dicho comunicado firmado por la directiva de la Federación de Peñas, se deja claro en todo momento que su intención era la de reunirse con el club para exponer sus propuestas en la campaña de abonos, dejando siempre claro que los precios son más que razonables. De este modo, muestran las propuestas que no pudieron exponer en la reunión que no han podido tener con la entidad albinegra.

La mayoría de ellas van encaminadas a sectores de la afición más específicos con las que hacerles más accesible el abono de la temporada. Una de ellas, la de recuperar el ‘Abono Especial’ para los jóvenes hasta cierta edad, desempleados y jubilados con un límite de ingresos. También proponían la posibilidad de poder fraccionar el pago del abono en varios plazos para aquellas localidades más costosas y que pudieran suponer cierta dificultad a la hora de llevar a cabo el desembolso. En la misma línea iba la creación de un abono familiar para aquellas familias que saquen varios abonos.

Tampoco dejan atrás el hecho de que en la temporada 2019-2020 –la que se paró por la pandemia y en la que el equipo terminó ascendiendo- los abonados se perdieron cinco partidos, así como la actual campaña casi al completo.

También se incide, respaldando al resto de aficionados que así lo consideran, en que les hubiera gustado que se respetara lo declarado por el presidente del club en una reciente entrevista en La 7 TV donde afirmaba que, palabras textuales, «los abonados van a pagar este año menos que el pasado» y paradójicamente se da el caso de que no es así, pues son los mismos precios del año pasado y en dos localidades, concretamente Lateral Rambla Bajo y Tribuna, son incluso más caros.

De este modo la FPFCCT mostraba su descontento con la forma de actuar del club.

Fútbol femenino en Pinatar Arena y en el Cartagonova

Pinatar Arena y el estadio Municipal Cartgonova serán las sedes del del Costa Cálida Week of Women’s Football, torneo internacional femenino organizado por Pinatar Arena (junto a IAST Sport) con la colaboración del FC Cartagena.

La presentación de dicho evento tendrá lugar este jueves en la sede del FCC Business en el estadio Municipal Cartagonova. En el acto, que se llevará a cabo a las 12.30 horas, comparecerá, entre otros, Paco Belmonte, presidente del FC Cartagena; Mariano Sánchez, presidente de Pinatar Arena y representantes de los dos ayuntamientos implicados. Este torneo se disputará entre el 11 y el 14 de junio y contará con la participación de las selecciones nacionales de Brasil, Canadá, Polonia, Chequia, Finlandia y Rusia.