Andrés Fernández va a sacar un partido solidario a los 17 goles que le ha marcado en su carrera deportiva Leo Messi, el astro argentino del FC Barcelona. Cuando el delantero llegó a los 644 goles y se convirtió en el jugador del mundo que más tantos ha anotado con un club, realizó en colaboración con Budweiser una campaña para regalar un botellín de cerveza exclusivo a cada uno de los porteros del mundo al que le había marcado en alguna ocasión. Uno de ellos es el guardameta de Alcantarilla Andrés Fernández, que tras pasar por Osasuna, Oporto, Granada y Villarreal, esta última campaña ha militado en el SD Huesca junto a otro murciano, el delantero Rafa Mir.

El guardameta murciano, un emprendedor que también es socio de una empresa de inteligencia artificial, Biyectiva, radicada en Cartagena, siempre se ha caracterizado por apoyar a los más necesitados. Ahora lo va a hacer donando a Astrapace (Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines) esos 17 botellines de un valor incalculable de los que solo hay 644 unidades en todo el mundo.

Su idea nació durante el confinamiento: “Cogí el coronavirus durante el confinamiento y empecé a pensar qué podía hacer con los botellines algo diferente. Surgió la idea donarlas a una ONG y ahí fue cuando conocí a Astrapace y lo que hacían. Le planteé por medio de unos amigos la posibilidad de hacer una subasta por Ebay para ayudarles y se puso todo en marcha”, explicó a esta Redacción el guardameta.

En uno de sus viajes a Murcia para ver a la familia, Andrés Fernández conoció Astrapace de primera mano. Le llamó la atención que “las personas que lideran esta asociación son padres de personas con dificultades, que al margen de ellos mismos, también sus familias necesitan una liberación contando con apoyo. Pero también me llamó la atención que hay familias que cuando fallecen ceden la patria potestad de los niños a la asociación porque saben que van a estar bien cuidados. Me pareció increíble la labor que hacen, pensaba que era una asociación más pequeña, pero cuando vi el centro me pareció espectacular y se me encogió el corazón”.

La campaña se denomina #UnGolEntreTodos y durante diez días estará abierta la posibilidad de pujar económicamente por esos botellines exclusivos. El objetivo es recaudar la máxima cantidad posible para donarla a Astrapace, fundada por padres y madres en el año 1980. Declarada de Utilidad Pública, atiende a personas con parálisis cerebral y alteraciones afines, con fines de asistencia social, tratamientos terapéuticos, educativos y laborales.