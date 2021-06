Una bala. Eso es lo que le queda a ElPozo Murcia para no decir adiós a la temporada a las primeras de cambio y poder acceder a las semifinales del título de liga, donde ya espera el Levante. El equipo que dirige Diego Giustozzi se ha encomendado al calor y la fuerza del Palacio para intentar batir de nuevo a un Viña Albali Valdepeñas que ya le puso en aprietos en el primer encuentro.

ElPozo logró salir airoso del primer asalto de los cuartos de final, pero no ocurrió lo mismo en el segundo. En Ciudad Real, el equipo murciano no fue capaz de anotar un solo tanto, y lo acabó pagando con una derrota por la mínima (1-0). Así pues, esta noche, a las 20.30 horas (Gol), en lugar de las siete de la tarde tras el cambio de horario de ayer, ElPozo buscará el pase a las semifinales con la duda de Marcel y la baja de Leo Santana para seguir en la lucha del único título que queda por disputarse.

Los abonados de ElPozo contarán, al igual que en el primer partido de esta ronda, con una localidad gratuita para asistir al encuentro y los primeros 50 abonados del Real Murcia pueden adquirir otra entrada a mitad de precio (5 euros) en la tienda de la Nueva Condomina.

«No hicimos un buen partido en su cancha e incluso así competimos hasta el final. Nos faltó ser obedientes, fallamos y debemos ser humildes para aprender de los errores», comentó Diego Giustozzi ayer en la previa del choque. «Las cosas te pueden salir mejor o peor, pero estamos todos en el mismo barco y no tengo por qué no creer en mis jugadores», añadió. «Será otro partido muy duro ante un rival muy físico y que sabe jugar con sus virtudes y no se rompe nunca. Es muy combativo y esperamos llevar el encuentro a nuestro terreno», declaró el técnico argentino.

El aspecto físico se antoja clave a estas alturas de la temporada y, según Giustozzi, en ese aspecto están «todos igual y lo más importante es estar bien de cabeza», decía . «Nosotros nos encontramos en buen estado mentalmente y me fío mucho de la cabeza de los jugadores», a lo que suma el apoyo de la afición. «La ayuda del público es fundamental y esperamos que nos dé ese empujón que necesita el equipo. Queda un mes, el más bonito, y el grupo demostró estar al nivel de la camiseta y confiamos en que la afición responda», dijo. .