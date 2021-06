Cristian Portugués Manzanera (Beniel, 1992) es historia viva de su pueblo natal. Desde el pasado viernes, su nombre siempre estará ligado de manera oficial al pueblo de Beniel. Aunque ya lo estaba desde mucho antes, sin necesidad de que una placa lo acreditase. Porque el pueblo de Portu siempre le ha estado apoyando. Es un futbolista familiar, que conserva a sus amigos de la infancia y que da la sensación de ser un vecino más de Beniel, a pesar de todo lo que rodea su figura.

Debe ser un orgullo que le reconozcan en su pueblo, en el campo donde se inició todo, el gran trabajo y la trayectoria que está teniendo en la máxima categoría nacional.

Pues la verdad que sí, es un día repleto de sentimientos, un día marcado en rojo en mi vida. Al final, que este campo tenga mi nombre, donde he dado tantas patadas al balón, y que se quede para siempre es espectacular y un gran orgullo.

Estamos sentados en la portería donde seguro que metió muchos goles y corrió en infinidad de ocasiones.

Este fue el primer campo de césped natural que yo pisé de pequeño y en esta portería empezaron mis primeros goles. Fue en esta etapa cuando me enamoré de este maravilloso deporte.

Sé que es usted una persona muy familiar y muy cercana a sus amigos de toda la vida, ¿Qué siente al estar tan lejos de ellos durante gran parte del año?

Ya son muchos años viviendo fuera de casa. Me fui con catorce años de aquí pero bueno, siempre he tenido un vínculo muy cercano con Beniel. Mis padres son de aquí, mis amigos son de aquí y prácticamente todo el mundo lo tengo aquí. Cuando estaba en Valencia, venía cada fin de semana que podía. Ahora sí que es verdad que es mucho más complicado venir porque jugamos cada tres días pero siempre que puedo me gusta escaparme.

En el confinamiento nació su hija y supongo que después de ese momento, el fútbol pasa a un segundo plano.

Fue una etapa muy complicada en España. Mi niña nació en plena pandemia, el 7 de mayo, justo saliendo del confinamiento. El fútbol ya de por sí estaba en segundo plano por todo lo que estaba sucediendo, pues cuando nació mi hija aún más. Fue muy difícil con todo lo que estaba pasando en el mundo, con tanta desgracia y tantas muertes.

Ha vuelto a completar un gran año. Ocho goles y tres asistencias en la liga, campeón de Copa del Rey… ¿Está en el mejor momento de su carrera?

Estoy en un muy buen momento de mi carrera. No sé si diría que estoy en mi mejor momento, no me pongo techo. Estoy disfrutando mucho y me encuentro en plena madurez futbolística, con partidos a nivel europeo que hacen que te curtas y el jugar partidos importantes como la final de la Copa del Rey hacen que te sientas más importante. Estoy en un muy buen momento, pero creo que en el mejor no.

Este año levantó el título de la Copa del Rey con la Real Sociedad, ¿Qué se le pasó por la cabeza una vez que el árbitro pitó el final?

Es algo muy especial, no te lo puedo describir con palabras. Es para lo que trabajamos los jugadores desde pequeños. Todos sabíamos la responsabilidad que teníamos, pues la Real Sociedad llevaba 34 años sin ganar un trofeo. Prácticamente nadie del equipo había vivido una cosa así y sabíamos que íbamos a alegrar a mucha gente, fue algo único.

Seguro que con la gran temporada que ha hecho, pretendientes no le faltan. Aún tiene contrato con la Real, pero no sé si tiene pensado cambiar de aires después de dos temporadas.

Estoy muy contento en Donosti. Soy uno más. Al final, en la inauguración de mi acto, en un pueblo pequeñito, me acompañan dos consejeros que han hecho un esfuerzo grandísimo. Estos gestos dicen mucho de un club. Somos como una gran familia.

Vamos, que si alguien tiene el pensamiento de sacar a Portu de la Real Sociedad, lo va a tener más que complicado...

Sí, estoy muy a gusto. Pero aunque suene a tópico, es una realidad que el mercado se mueve mucho en las ventanas de verano y al final nunca se sabe lo que puede pasar.

Lleva tiempo sonando su nombre para la selección española. Esta temporada parecía que sí que podía llegar su momento pero finalmente Luis Enrique no le ha llamado. ¿Cuál fue su sentimiento ante esa decisión?

Si te pones a mirar los grandísimos jugadores que hay en la lista y los jugadores que también se han quedado fuera, te das cuenta del nivel que hay en España. Eso hay que valorarlo. Que haya debate por los jugadores que no van, siempre es positivo. Eso quiere decir que hay muchos jugadores con nivel que merecen ir. Pero bueno, si alguna vez me llaman iré encantado.

Aquí en Murcia seguimos en firme todos los pasos que da y la sensación y el pensamiento general que hay es el de qué más tiene que hacer Portu para ir a la selección. No sé si comparte ese sentimiento.

No, no lo tengo. Me alegro de ser un jugador español y de lo bien valorados que estamos, sobre todo fuera de aquí, por todos los títulos internacionales, tanto de clubes como de selección, que se han logrado. Como te he dicho antes, es algo que hay que valorar.