El campo que vio nacer como futbolista a Cristian Portugués Manzanera ‘Portu’, futbolista benielense de 29 años que milita en la Real Sociedad de San Sebastián, con el que este año se ha proclamado campeón de la Copa del Rey, lleva desde ayer su nombre. En un acto que se llevó a cabo con la presencia de quinientos vecinos de Beniel, el jugador estuvo acompañado por sus familiares y también por toda la corporación municipal con su alcaldesa, María del Carmen Morales, a la cabeza. El jugador se mostró emocionado por el reconocimiento de su pueblo: «Para mí es un día muy emocionante. Es un orgullo poder estar aquí hoy. Veo a los chavales de las bases y me recuerdan a mí hace muchos años. He pasado aquí momentos muy felices en mi vida. Mis primeros toques al balón fueron aquí y me emociono muchísimo cuando veo mi nombre en este campo de fútbol. También recuerdo muchísimas horas sentado en esas gradas, viendo a todas las categorías jugar», expresó el jugador, que esta temporada ha marcado nueve goles.

Por su parte, la alcaldesa comentó que «este momento es historia de nuestro pueblo. Portu es una persona cercana, uno más de nuestro pueblo y que luce su nombre con orgullo allá por donde va, se ha convertido en nuestro mejor embajador. Fue un verdadero orgullo ver a un benielense levantar la Copa del Rey».

También estuvo Paco ‘Chupi’ Casanova, gran impulsor del fútbol base en la localidad, quien señaló que «es un día histórico para Portu, su familia y todo el pueblo de Beniel. Pero muy especialmente para dos personas, José Luis Belmonte y para mí. Hace muchos años creamos la escuela de fútbol de Beniel y ahora, 25 años más tarde, tenemos una estrella nacional e internacional que salió de aquí».

En el acto también hubo un momento para el recuerdo del árbitro Fernando Alcaraz Bernal, de 19 años y que falleció el domingo pasado mientras calentaba antes del partido de Primera Autonómica San Ginés de la Jara-Montescasillas.