No había peor final. El Jimbee Cartagena cae derrotado (2-1) ante Levante tras un buen partido donde salieron decididos a por la victoria para forzar el tercer encuentro en Cartagena. Los de Duda gozaron de multitud de ocasiones, pero faltó puntería para batir a un Fede que cuajó una actuación imperial. El gol de Marinovic llegando al final espoleó a Jimbee, pero Rafa Usín puso el segundo gol a falta de pocos segundos para el final. Se acaba la temporada para Jimbee.

Cara o cruz en Paterna. Jimbee Cartagena se jugaba forzar el tercer partido y con esa mentalidad salió a la cancha. Levante mostró sus cartas desde bien temprano, haciéndose valer de sus futbolistas más veteranos como en el caso de Rivillos. Los de Duda comenzaron algo dubitativos el encuentro, pero pronto le cogieron la temperatura a los granotas. Bebe pudo tener la primera ocasión de Jimbee, pero no pudo llegar al balón.

Lucho Avellino tuvo el primer intento por parte de los cartageneros cuando se iba solo hacia la portería de Fede, pero caía derribado por Pedro Toro. Poco después Jimbee tuvo una jugada a balón parado que acabó con un disparo de Andresito que bloqueó Maxi Rescia con la mano dentro del área, el colegiado no señaló penalti.

Esteban puso el primer gol del partido tras un buen pase de Maxi Rescia. Los de Diego Ríos se aprovechaban de su habilidad en el balón parado para ponerse por delante.

Jarro de agua fría para Jimbee que le costó encajar el golpe, pero después de unos minutos de ciertas dudas fue un auténtico huracán hasta el descanso. Andresito tuvo dos ocasiones reseñables que acabaron en las manoplas de Fede, además de un disparo de Avellino ante el meta granota. El argentino lo volvería a intentar después de una buena dejada de Andresito pero se fue a banda. El conjunto cartagenero, muy consistente en el ataque, percutía constantemente la meta de Fede.

El vendaval de Jimbee persistía en el inicio de la segunda mitad. Mellado puso la primera ocasión para los cartageneros con un disparo lejano que se fue rozando la escuadra. Además, el de Blanca puso otro buen disparo que se fue a córner. Solano vio una amarilla por una entrada sobre Rubi cuando el balón no estaba en juego, arriesgándose a ver algo más.

Juanpi se perfiló desde la frontal para poner un gran disparo con la derecha que tuvo que despejar Fede de nuevo, colosal en el día de hoy, despejando otro tiro de Mellado que intentaba conectar con un compañero. El que había sido protagonista minutos antes, Solano, puso la más clara de esta primera fase de la segunda mitad picando el balón sobre el meta levantinista que logró despejar a córner.

Pasaban los minutos y se podía palpar la tensión entre ambos equipos. Una falta de Lucao sobre Rivillos iba a desembocar en una tangana entre los integrantes de ambos equipos que se saldó con el reparto de varias amarillas.

Llegábamos a la recta final y Jimbee seguía insistiendo, pero sin el mismo temple que en los primeros minutos. Marinovic puso en apuros a Fede que tuvo que despejar el balón por bajo. Andresito gozó de una doble ocasión: la primera, al larguero; y la segunda la volvió a parar Fede con el pecho.

En los últimos minutos, con Jimbee Cartagena jugando de cinco a la desesperada llegó el gol de penalti de Marinovic que dio esperanzas a los cartageneros. Rafa Usín se encargó de diluirlas a falta de 40 segundos para el final y sellar el pase de Levante a la semifinal.

Final de temporada amargo y prematuro para un Jimbee. Los de Duda pelearon hasta el final. Un detalle decide el destino de los cartageneros que pensarán ya en la próxima temporada para intentar mejorar este registro. Hay mimbres para ello.