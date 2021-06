Nadie imaginó que fuera a ser un verano tranquilo. Ni poniéndose en el peor de los casos –el que hubiera supuesto el descenso de categoría y un breve paso por el fútbol profesional-, ni tampoco en el mejor –que ha terminado trayendo una salvación más placentera y adelantada de lo esperado que permite consolidar el proyecto en la categoría de plata-. El Cartagena afronta el mercado de invierno con relativa tranquilidad por verse consolidado en Segunda División. De hecho, ha sido el único de los que ascendieron en el verano de 2020 que ha logrado seguir entre los 44 mejores clubes del fútbol español, lo que demuestra que no era nada sencillo. No obstante, el cumplimiento del objetivo no le exime de seguir cumpliendo con unas expectativas que de forma inconsciente crecen temporada tras temporada. «El objetivo del año que viene es salvarse al menos una jornada antes que en este. Y al siguiente, antes aún», comentaba el mánager general deportivo hace solo unos días.

Es el fiel reflejo de lo que sucederá de aquí en adelante, marcado por la exigencia impuesta desde fuera y desde el seno del propio club. Todo ello, pasa sin duda por confeccionar una plantilla de garantías para mirar a la campaña 2021-2022 con optimismo y pensando que el objetivo de la salvación puede llegar antes aún. Y, sin duda, hay un aspecto fundamental que termina siendo decisivo en cualquier equipo, que es la eficacia de cara a puerta. El Cartagena quiere mantener la base goleadora de esta temporada para estar más cerca de igualar esas cifras y poderlas superar con nuevas incorporaciones.

Es imposible hablar de ‘gol’ en la categoría de plata y más concretamente en el Cartagena sin que se venga a la cabeza un nombre por encima de todos. Rubén Castro ha sido una de las piezas clave para lograr la permanencia con los goles que el delantero canario ha anotado y, especialmente, con su espectacular tramo final de temporada. Suyos han sido casi la mitad de los tantos albinegros. El ‘killer’ representa el 43,18 por ciento de los goles gracias a los 19 de los 44 tantos del equipo. Y eso que en su presentación solo prometió igualar los 15 que había hecho las dos anteriores temporadas en Las Palmas.

Ante estos números y tratándose de la trayectoria que ha tenido en el fútbol español, la postura del Cartagena no podría ser otra que la de tratar de retener al delantero un año más en las filas del equipo albinegro y garantizar un buen puñado de goles al conjunto de Luis Carrión. Ya ha comentado el presidente Paco Belmonte que piensa que está más cerca de seguir en Cartagena que de marcharse a otro destino. Para encontrar al siguiente jugador del Cartagena en la tabla de goleadores han que descender de forma considerable hasta los siete tantos. Elady Zorrilla es el segundo futbolista que más goles ha anotado en el que era su debut en Segunda División. En muchos momentos se ha echado el peso ofensivo a las espaldas y ha sabido responder en momentos máximo de tensión, como el penalti que lanzó en Las Gaunas para vencer al Logroñés por la mínima en un encuentro clave.

En este caso, su situación parece contraria a la de su compañero en el ataque y estaría más cerca de salir que de continuar tras tres temporadas vistiendo la camiseta del Cartagena. 21 goles en la primera, 7 en la segunda y otros 7 en la tercera, que terminarían con el ciclo de uno de los mejores goleadores de la historia del club albinegro.

El tercero en discordia

David Andújar se cuela en el pódium de máximos realizadores con los tres tantos anotados. Todos ellos, evidentemente, en la estrategia. El que hiciera los dos goles en el estadio Nuevo Arcángel que otorgaron el liderato al equipo antes de que se parara la competición por la pandemia ha vuelto a ser clave y se ha ganado a pulso la renovación incluso siendo suplente en la segunda mitad. El central de Torrejón ha superado a hombres importantes en la parcela ofensiva como Álex Gallar, De Blasis o Cayarga, todos ellos con dos goles. Sus tantos, unidos a los de Rubén Castro y Elady, han supuesto el 65,9 por ciento de los totales del equipo, lo que pone aún más en valor sus figuras. Uno que se queda, otro en el camino de seguir y el otro, más fuera que dentro.