No ha habido tiempo ni siquiera para saborear la permanencia. Ya lo dijo Luis Carrión en la rueda de prensa posterior al encuentro frente al Girona en la última jornada de liga. «No voy ni a celebrarlo», decía pocos minutos después de haber puesto punto y final a la temporada. Lo afirmaba, seguramente pendiente de saber si continuaría o no como líder del proyecto en el segundo año que el club albinegro estará en la categoría de plata. Pocas horas después se confirmaba su renovación y el técnico catalán estará al frente del Fútbol Club Cartagena en el inicio de la temporada 2021-2022.

La continuidad de Luis Carrión es el primer paso que la directiva ha dado en el proyecto después de la también renovación del central y capitán David Andújar. El defensa de Torrejón seguirá llevando el brazalete después de una temporada que comenzó como titular y en la que tras ser relegado al banquillo con las llegadas de Raúl Navas y Toni Datkovic, ha vuelto a rendir al nivel que se esperaba de él. El siguiente movimiento de este mercado de verano no se ha hecho esperar. En la tarde de ayer, Toni Datkovic era anunciado con el Real Salt Lake de la MLS. El club estadounidense de hace con los servicios del central croata. Una información que poco antes había adelantado el presidente albinegro en la entrevista concedida a La7 Deportes. Paco Belmonte confirmaba la marcha del defensa tras cinco meses vistiendo la camiseta del Cartagena y siendo clave en la salvación: «Tiene una oferta brutal y se tiene que ir. No podemos competir con la oferta que le ha llegado procedente de la MLS. Ha habido clubes importantes de Segunda División que le han hecho ofertas y les ha dicho que no», afirmaba.

Junto a él, Manuel Sánchez Breis hablaba de la importancia de Datkovic en su breve paso por el Cartagonova, tanto en lo deportivo como en lo personal: «Habló con nosotros emocionado y casi llorando dándonos las gracias por lo que le hemos ofrecido en el Cartagena. Es de esa gente con la que seguiré hablando cuando tenga 60 años porque es un espectáculo de tío. Siendo croata, en cinco meses se marcha de aquí sintiéndose un cartagenero más. Ojalá le vaya bien, pero si no es así, aquí le recibiremos con los brazos abiertos», manifestaba el mánager general deportivo.

Con esos movimientos confirmados, el club sigue trabajando en la confección de la plantilla. Los mayores esfuerzos se centran, cómo no, en tratar de retener al futbolista estrella. En dicha entrevista, Paco Belmonte afirmaba que piensa que el delantero canario seguirá: «Rubén Castro está más cerca de quedarse que de marcharse. El lunes estábamos reunidos con él a las ocho y cuarto de la mañana para hablar de su futuro. Sería un orgullo tremendo para nosotros que se quedara», explicaba.

El killer albinegro ha terminado la temporada de forma pletórica y podría haber otros clubes al acecho: «Si yo fuera el Mallorca iría a por él. O, por ejemplo, el Leganés, que tiene delanteros que han hecho cinco goles y seguro que quieren a uno que ha marcado 19 y que además ha jugado 40 partidos y no se ha perdido ni un entrenamiento», aseguraba el presidente.

Algo similar sucede con otro de los hombres clave en el tramo final. Pablo De Blasis no tiene contrato, pero el deseo de la directiva es que continúe en Cartagena una temporada más: «De Blasis seguro que tendrá ofertas de Primera División. Nosotros tenemos claro que le vamos a intentar renovar. Nosotros lo que queremos hacer es continuar con una base de este año, algo que no pudimos hacer el anterior. Ojalá consigamos que muchos de ellos se queden»., expresaba.

Más difícil parece la continuidad de Elady Zorrilla. El jienense no parece estar en conversaciones satisfactorias ni encauzadas hacia su renovación. El delantero, que ha sido el segundo máximo goleador de la temporada, parce lejos del club albinegro: «Hay jugadores que cumplen ciclos y creo que Elady está más cerca de no seguir que de quedarse», decía Belmonte. En la misma línea iba Manuel Sánchez Breis, que también ve al jienense lejos del Cartagonova: «Ha hecho un buen año en su debut en Segunda. Pero él tiene unas pretensiones económicas que respeto, pero que nosotros no podemos cumplir. Estoy convencido de que fuera del Cartagena va a tener mejores ofertas que aquí. Creo que va a seguir en la categoría porque se lo merece, pero pienso que fuera del Cartagena», afirmaba.