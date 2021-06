Sito Alonso ha dicho hoy, un día después de anunciarse su renovación como entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, que tienen "cuentas pendientes" en clara alusión al doble objetivo de acceder a la Copa del Rey y a las eliminatorias por el título en la Liga Endesa, asignaturas no aprobadas para el técnico madrileño desde su llegada al equipo en enero de 2019, y ha añadido que mantienen "la máxima ambición" ya de cara a la campaña 2021-2022.

Alonso, quien en sus dos años y medio al frente del equipo ha dirigido un total de 74 partidos en la máxima categoría del baloncesto español, ha comentado por qué ha aceptado la renovación.

"Me encuentro muy a gusto aquí y para trabajar y conseguir objetivos hay que estar rodeado de gente preparada y dispuesta. Me ha tocado vivir momentos complicados pero fantásticos y este año ha sido de los que más he aprendido y disfrutado del baloncesto", ha manifestado.

El técnico universitario, además, se ha mostrado inconformista después de tres campañas en las que el conjunto grana ha logrado la permanencia con más apuros en las dos primeras y de forma solvente en la última: "No nos conformamos. Yo quería seguir un año más aquí porque desde mi punto de vista, a nivel personal, tenemos cuentas pendientes y esa es la razón por la que estamos juntos".

Alonso ha estado acompañado por el director general de la entidad, Alejandro Gómez, quien ha destacado de él que "es más que un entrenador y está permanentemente velando por los intereses del club, ayudando a que la cantera crezca y luchando codo con codo en cada una de las adversidades que se nos presentan".

Gómez también ha hecho mención a la posibilidad de disputar la próxima edición de la Liga de Campeones FIBA, algo que aún está por concretar después de que el equipo murciano haya sido duodécimo en la Liga Endesa con sus 16 victorias en 36 partidos.

"La FIBA se rige por los méritos deportivos y eso nos gusta, pues lo que no nos gusta es que las plazas sean asignadas a dedo y esperamos y deseamos poder conseguir una plaza para esta competición", ha declarado.