No van a pasar muchas horas más para que se anuncie el nombre del entrenador que dirigirá al Real Murcia en la temporada 2021-2022, en la que el club grana jugará en la Segunda RFEF, cuarta categoría del fútbol español. Después de muchas reuniones y conversaciones, Manolo Molina, director deportivo murcianista, ya ha encontrado al técnico que quiere para liderar un proyecto que tendrá como objetivo el ascenso por la vía rápida a la Primera RFEF, categoría que el próximo curso sustituye a la Segunda B. El lorquino puso ayer sobre la mesa la opción de Mario Simón para que tomase las riendas del Real Murcia la próxima temporada y el Consejo de administración dio luz verde a la operación. Eso sí, se demorará un poco más de los esperado al tener que esperar para poder contar con total dedicación al Real Murcia tras la aprobación de su excedencia como profesor.

El entrenador elegido por Manolo Molina es un técnico joven -40 años- que se adapta al perfil de preparador que buscaba el lorquino. Esta pasada campaña dirigió al filial del Albacete, por lo que está acostumbrado a trabajar con jóvenes valores. Ya dijo Molina en su presentación que el nuevo entrenador del Real Murcia debía ser «valiente» a la hora de mirar a la cantera. «Quiero un preparador que no se le encoja el ombligo si hay que apostar por los más jóvenes», añadía.

Mario Simón fue, por tanto, el nombre en el que más confiaba ayer por la tarde Manolo Molina cuando acudió a la reunión del consejo de administración. Y salvo sorpresa o contratiempo de última hora, el madrileño será nombrado como entrenador del Real Murcia, y es que el equipo de Francisco Tornel ha estado informado de todas las conversaciones que el director deportivo ha mantenido con el madrileño, y hasta el momento han visto con buenos ojos que asuma un cargo que de todas maneras tendrá que ser ratificado de forma oficial cuando cuente con su total disponibilidad para hacerse con las riendas de un club de la envergadura del Real Murcia.

Simón no es un entrenador con un gran currículum. Tampoco un nombre muy reconocido. Pero distintas fuentes indican que puede ser el perfil idóneo para el Real Murcia. Destacando su profesionalidad, su gran capacidad de trabajo y su discreción.

Entre los clubes que ha entrenado está el Almansa, La Roda, el Socuéllamos y el Lorca Deportiva. De confirmarse su fichaje, llegaría al Real Murcia después entrenar al filial del Albacete en Tercera División. Esta ha sido su segunda experiencia en el club manchego, en el que ya estuvo desde 2009 a 2011, llegando a hacerse cargo del primer equipo tras la destitución de David Vidal.

Uno de los obstáculos para su llegada a Murcia es que durante su última etapa en el Albacete Mario Simón ha compaginado sus tareas de entrenador con su trabajo de profesor en un colegio, lo que hacía que los entrenamientos se celebrasen por la tarde. De convertirse en nuevo técnico grana, el madrileño tendrá que pedir una excedencia en su trabajo como profesor.

Manolo Molina esperaba que ayer mismo quede cerrada la contratación del entrenador, y así lo fue. Y es que el Consejo no puso oposición en la reunión de ayer a la contratación del técnico. El técnico madrileño se ha impuesto al resto de candidatos, como Alejandro Sandroni, avalado por su trabajo en el Yeclano, o al propio José Luis Rodríguez Loreto, los otros candidatos que han estado situados en la lista del director deportivo grana.

Turno para diseñar la plantilla tras cerrar el capítulo del banquillo

El efectó dominó en el Real Murcia ya está completado. Si la llegada del empresario Agustín Ramos, inyectando 500.000 euros con los que se ha podido cerrar el curso, destaponaba la contratación de Manolo Molina como nuevo director deportivo grana, ayer fue el lorquino el encargado de desatascar la vía del banquillo. El elegido fue Mario Simón, a la espera de poder cerrar su total disponibilidad para tomar las riendas del equipo en la Segunda RFEF, y ahora será el turno de que ambos configuren el nuevo plantel con el que se tratará de regresar de nuevo a la categoría más alta de lo que es ahora la Segunda División B tras su reestructuración.

Molina aseguró en su presentación que le gustaría mantener entre siete y ocho jugadores del pasado curso para no romper de golpe el bloque y tener que empezar desde cero. Sin embargo, será una tarea dificultosa. Y es que lo cierto es que casi todos los efectivos granas, salvo Edu Luna y Youness, finalizaban contrato este mismo verano. De hecho, varios de los integrantes del plantel ya han comunicado que no seguirán en el Real Murcia tras el descenso, como hizo el delantero Alberto Toril, uno de los más destacados con nueve goles, a través de sus redes sociales. Así pues, el Real Murcia deberá trazar diferentes escenarios para conformar su plantel.