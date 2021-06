Comienza lo serio para el Jimbee Cartagena. El conjunto entrenado por Duda empieza su andadura esta noche en el play off por el título (21.00 horas, LaLigaSports TV) después de una temporada complicada con sus idas y bajadas, pero finalmente ha conseguido llegar al primer objetivo. Cierre a una temporada histórica, la mejor de la última década en busca de ponerle el broche de oro. Queda lo más importante, pero lo más complicado. El primer escollo que tendrán que superar es el Levante.

Llegar a disputar el play off por el título de liga era la gran ambición de Jimbee Cartagena. Para ello se compuso un bloque con experiencia, pero al mismo tiempo con un toque de juventud que ha funcionado muy bien esta temporada. Duda está al mando de un grupo de jugadores que tiene en la mano hacer historia. La temporada no ha acabado con buen sabor de boca a pesar de la ilusión por la disputa del título. El conjunto melonero cayó derrotado el pasado domingo frente al Real Betis Futsal por un ajustado 5-4 en el cierre de la fase regular.

La ciudad portuaria no tenía representación en un play off por el título desde que Polaris World Cartagena lo intentase en la temporada 2006-07. En la semifinal cayó derrotado contra el eterno rival, ElPozo Murcia. Aquel equipo estaba entrenado por un Duda que hoy afronta este play off como entrenador de Jimbee: «La palabra que mejor resume todo es ilusión. Tenemos mucha ilusión por jugar este play off y llegar lo más alto posible. Desde ya empiezo requiriendo la presencia de nuestro público ya que es fundamental y todos juntos debemos hacer el primer punto de la eliminatoria», arengaba Duda a su afición. «El sentir general al volver a jugar unos play offs después de 14 años de cara a la gente es muy importante, pero nosotros teníamos una obligación y lo hemos conseguido con el factor pista que puede ser determinante y queremos que sea así», aseveraba ayer el técnico en la previa.