Parecía que en esta ocasión iban a necesitar más tiempo de lo esperado, pero finalmente no ha sido así. Tanto Sito Alonso como el UCAM Murcia CB se han vuelto a poner de acuerdo rápidamente, y el técnico madrileño volverá a liderar el proyecto del club universitario a partir de la próxima temporada. La semana pasada se iniciaron unas negociaciones en las que Sito Alonso siempre se ha mostrado predispuesto a continuar el trabajo y seguir ligado a la entidad, y el acuerdo por ambas partes ya es total. El entrenador, según ha podio conocer este diario, en un principio sellará un contrato que le ligará al menos hasta 2023, con una posible cláusula de corte por ambos partes al término del primero, donde buscará quitarse la espina de no haber conseguido clasificar este curso al UCAM Murcia ni para la Copa del Rey ni para el play off.

Y eso que en ambos casos se quedó cerca con las ocho victorias en la primera vuelta y otras tantas en la segunda que le han llevado al equipo murciano a ocupar finalmente la duodécima posición de la Liga Endesa este curso. Confirmar que ambas partes, club y entrenador, irían de la mano en el futuro en búsqueda de objetivos más ambiciosos en los próximos años era lo que más preocupaba a Sito Alonso durante las conversaciones. De hecho, el presidente, en su despedida de la temporada con la plantilla hace una semana, ya aseguró que el próximo curso se iba a intentar apostar más fuerte. También uno de los puntos que preocupaban al entrenador era la continuidad del bloque, y prácticamente lo tiene ya hecho. Hace unos días la entidad demostró que va totalmente en serio con la renovación de Nemanja Radovic, quien se ha unido a Augusto Lima y Emanuel Cate a los jugadores con contrato en vigor. Mientras que el escolta Jordan Davis también apunta a que seguirá, ya que el verano pasado se anunció que llegaba por un año y finalmente parece ser que fue por dos, y James Webb parecen tener encarrilada su continuidad en un caso similar al base Tomás Bellas. Por lo que ahora mismo contaría con hasta seis jugadores -uno prácticamente por posición- para poder edificar el futuro, a la espera de lo que ocurra con Sadiel Rojas, quien espera que se renueve aunque su rol sobre la pista podría ser distinto. Además, este mismo año el club ha trabajado más rápido que nunca a la hora de incorporar jugadores cuando han llegado diversos contratiempos.

Otro factor que parecía importante era el regreso a Europa. El UCAM se ha inscrito oficialmente en la Basketball Champions League y confía ahora más que hace unos días en que una de las cuatro plazas destinadas para equipos de la ACB sea para Murcia, cuando dos parecen que irán destinadas para Lenovo Tenerife y Hereda San Pablo Burgos. Se trata del tercer contrato que firma Sito Alonso con el UCAM tras su llegada en enero de 2019, cuando aterrizó para sustituir a Javier Juárez y consiguió la permanencia.

Colaboración directa en LEB Plata con el Basket Cartagena

El UCAM Murcia y el CB Cartagena firmaron el pasado verano un acuerdo de colaboración durante tres años, por lo que todavía restan dos campañas, para darle el impulso necesario al club cartagenero en su búsqueda de dar el salto a la LEB Plata. Ascenso que acabó logrando hace unas semanas bajo el mando de Paco Guillem a cargo del banquillo y que la próxima temporada no seguirá.

En dicho acuerdo, según el ya exentrenador del CB Cartagena, que ahora compite bajo la imagen del FC Cartagena, aseguraba que, con el ascenso a la tercera categoría nacional del equipo, llegarán hasta cinco jugadores cedidos por parte del UCAM Murcia y también el próximo entrenador. «Hay un acuerdo del club con UCAM, donde van a recibir cinco jugadores y el entrenador. Parece que es un buen acuerdo, pero pienso que no es así porque las dos partes no salen beneficiadas. Perdemos la posición de fuerza por muy poco a cambio, pero no soy yo el que toma las decisiones», expresaba un Paco Guillem hace unos días en declaraciones a Onda Regional al mismo tiempo que manifestaba su marcha del club cartagenero de cara a la próxima temporada en la LEB Plata.

«El director de cantera del UCAM Murcia CB, Juan Antonio Martínez, y el presidente del CB Cartagena David Ayala han firmado un convenio durante los próximo tres años para apostar así por el baloncesto regional. Dicho convenio compromete a los clubes a trabajar conjuntamente para potenciar el baloncesto y facilitar de este modo que el club cartagenero consiga un ascenso a LEB Plata en un periodo corto de tiempo», explicaban ambos el pasado verano en la nota de prensa donde se anunciaba en comunicado. Esta misma temporada, el filial del UCAM Murcia CB ha mantenido la categoría en la Liga EBA, donde competirá la próxima temporada, y han debutado hasta cuatro jugadores en la Liga Endesa este mismo curso como son Ismael Corraliza, Wilhelm Falk, Noah Churchill y Alex Antetokounmpo.

l.o.