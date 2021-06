El Real Murcia Baloncesto no ha podido finalizar con mejor sensación su primera temporada en la LEB Oro. El conjunto grana no solo consiguió salvar la categoría, sino que además participó en el play off de ascenso a ACB y forzó el tercer partido ante el Covirán Granada, uno de los favoritos, hasta que finalmente cayó eliminado. La gran temporada del Real Murcia Baloncesto esta temporada, sumado al trabajo de las dos anteriores, hace que varios equipos se hayan interesado por un Rafa Monclova que renovó en 2019 por dos temporadas y que este verano se queda libre.

No obstante, pese a la carta publicada en redes sociales dando las gracias por los últimos tres años a los mandos del Real Murcia Baloncesto, en la que algunos aficionados la intuyeron como una despedida, su continuidad a los mandos del club murciano no está del todo descartada. El club grana todavía tiene que conocer el presupuesto con el que contará la próxima temporada, en la que será su segunda en la LEB Oro, y ver las pretensiones de un técnico que se ha revalorizado en Murcia tras su buen trabajo realizado tanto los dos años anteriores en LEB Plata, donde en el primero se quedó a las puertas del ascenso y en el segundo acabó logrando el salto de categoría, y sobre todo este último curso en el que el club ha peleado siempre ante equipos de mayor envergadura.