ElPozo Murcia arrancará mañana frente al Viña Albai Valdepeñas las eliminatorias por el play off por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala tras finalizar la fase regular como líder después de nueve años. Por este motivo, el conjunto murciano tendrá siempre a su favor el factor cancha ante cualquier rival, algo que quiere hacer valer desde mañana mismo, cuando arranque el primer partido de los cuartos de final.

El club quiere agradecer a sus abonados el apoyo mostrado esta temporada, marcada por el contexto del coronavirus y así premiará a sus aficionados más fieles con una entrada gratuita para cada abonado de cara al partido de mañana miércoles a las 20.30 horas en el Palacio de los Deportes y qu se verá a través de GOL.

«ElPozo Murcia quiere agradecer a sus abonados y abonadas de la presente temporada 2020- 21 su fidelidad en un año muy duro y en una campaña en la que el público en las gradas no estaba asegurado. Apostaron por nosotros, y pese a las restricciones sanitarias por la Covid-19 acudieron a los encuentros disputados en el Palacio de los Deportes», expresaba el club, y añadía que «por este motivo, todos los abonados de la 2020-21 no pagarán en los play off por el título de Liga ya que va inmerso en el abono de temporada y tendrán a su disposición una entrada gratuita para la eliminatoria de Cuartos de Final ante Viña Albali Valdepeñas». El conjunto murciano se podría enfrentar en semifinales al Jimbee Cartagena.