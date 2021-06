La tragedia que se vivió en El Algar el pasado domingo, cuando el joven de 19 años de edad Fernando Alcaraz cayó al suelo y falleció de muerte súbita, ha conmocionado al mundo del fútbol regional y, muy especialmente, al arbitraje. Juan Alonso Marchena, delegado de Cartagena, no salía ayer de su asombro. Aún estaba «petrificado». Estuvo en el tanatorio y su desconsuelo creció cuando vio a una familia y amigos rotos.

Fernando Alcaraz era estudiante de segundo de Derecho en la Universidad de Murcia y comenzó hace cinco años en el mundo del arbitraje. Quería seguir los pasos de su hermano Ignacio, que en la actualidad está en Tercera, y su ilusión en un futuro era ser asistente de él. Por eso, cuando empezó la temporada, le pidió a Marchena que le incluyera en el equipo de asistentes. En la actualidad dirigía partidos de fútbol base, de Segunda Territorial y también era asistente. «La semana pasada me llamó para que le dejara libre el sábado porque tenía un examen», recuerda Marchena de la última conversación que tuvieron. Residía en La Unión junto a su familia y era un chico aplicado en todo lo que hacía.

«Cuando pasa algo así te quedas helado. Cuando me llamó el árbitro solo le dije que dejara trabajar a los sanitarios. Pero cuando me dijeron que había llegado una segunda ambulancia, me quedé petrificado, sin palabra, con nervios y angustia. Estas situaciones son difíciles. Si llega a ser una persona mayor, con dolencias o historial clínica, lo entendería, pero tan de repente es lo peor», dice Marchena, quien también apuntó que «nos ha dicho su hermano que el informe del forense dice que fue una muerte fulminante, no había nada que hacer», decía con la voz entrecortada, emocionado.

«Era un chico muy serio, responsable y querido. Nunca había llamado ningún club para quejarse de él. Además, las pruebas físicas siempre las superó muy bien», puntualizó.

El colectivo arbitral ya se prepara para realizar un sentido homenaje a Fernando Alcaraz. De momento, la Federación Murciana decretará un minuto de silencio en todos los partidos de este fin de semana y crespones negros, como ya ocurrió el mismo domingo en la final de la Copa de la Reina femenina, que dirigió la murciana María Dolores Martínez Madrona.