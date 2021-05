Terminó la temporada para los equipos de la Región de Murcia que han competido en el grupo VII de la División de Honor Juvenil. De los cuatro conjuntos que han militado en el citado grupo, dos de ellos, el UCAM Murcia y el Lorca FB, han descendido, mientras que Real Murcia y el Archena volverán a verse las caras la próxima campaña junto al equipo que ascienda del grupo X de la Liga Nacional.

El que mejor temporada ha realizado ha sido el Archena, que ha sido capaz de competir con los mejores en la segunda fase en el grupo VII C. Los archeneros hicieron los deberes en el primer tramo de la competición, mientras que en el segundo han levantado el pie del acelerador. En la jornada final han perdido con el Levante por 4-0. El Archena, que tendrá a Nacho Alonso como técnico la próxima temporada, ha terminado como octavo clasificado entre los que han jugado para alcanzar la Copa de Campeones, sumando treinta y tres puntos.

El Real Murcia, que también llegaba salvado a esta última jornada, ha atravesado más dificultades que el Archena, dedicándose a poner en liza a los chicos con los que contará la próxima temporada. En el choque final perdió ante el Hércules, ya descendido, por 3-0. El conjunto murcianista se ha clasificado el tercero de los diez equipos que han jugado para mantenerse, alcanzando los treinta puntos.

El Lorca FB, por su parte, ha terminado la temporada como colista, con la pobre cuenta de trece puntos. Ya descendido desde hace varias jornadas, fue goleado por el Torre Levante, 4-0. Los lorquinos, tras tres temporadas en la máxima categoría del fútbol juvenil, descienden a Liga Nacional con la intención de regresar cuanto antes.

El UCAM Murcia no jugó su partido ante el Patacona. Los castellonenses presentaron un caso de covid-19 y el choque no se disputó, quedando en el aire su juego al no tener trascendencia alguna para la clasificación. El conjunto universitario también está descendido, y termina la temporada como vicecolista del grupo, con tan solo trece puntos.