ElPozo Murcia es campeón de la liga regular. Es gran dato pues hacía años que no se conseguía pero que, sin embargo, no se traduce en título alguno pues ahora quedan los play off donde los de Giustozzi deberán mostrarse mucho más solventes si quieren conquistar un entorchado que se les resiste desde hace más de una década. ElPozo es campeón de la liga regular porque el Palma no logró superar al Burela ya que la escuadra murciana no hizo los deberes y claudicó ante el Inter en el ‘clásico’ del fútbol sala por 1-2 en un encuentro en el que, si bien no desentonaron los de la capital del Segura, padecieron nuevamente la falta de efectividad de cara a portería. Porque ocasiones tuvieron de todas las formas y colores para haberse podido llevar los tres puntos y ese plus de moral al vencer a un rival directo y, de paso, hacer más redondo el día del homenaje a Miguelín, que se marchará al final de la presente temporada y que en la previa tuvo un pasillo de sus compañeros, quienes llevaban una camiseta blanca dando las gracias al ala balear por su aportación y años en la entidad de Tomás Fuertes. Sin embargo, la derrota empañó algo -que no todo- la consecución de un liderato que ahora toca traducir en un título, el que sería el primero de la era Giustozzi y el que podría ser el último del capitán de ElPozo y de algún otro.

Sin tiempo para descansar, la fase por el título comenzará este mismo miércoles y las eliminatorias serán al mejor de tres partidos. ElPozo se medirá en cuartos de final frente al Valdepeñas. Si los de Giustozzi pasan a semifinales, podrían verse las caras con el Jimbee Cartagena si estos eliminan al Levante.

El primer tiempo mostró un duelo bastante igualado en el que el Inter compitió con seriedad como calentamiento de cara a los play off frente a una escuadra murciana que debía ganar como fuera. El carácter se lleva y si alguien valoraba un partido más tranquilo, estaba equivocado. La primera gran clara ocasión del partido fue para Eric Martel, que cruzó demasiado el balón en lo que fue toda una declaración de intenciones del cuadro madrileño y los de Giustozzi, conscientes de su deber, respondieron con una doble oportunidad que cerca estuvo de hacer que el marcador se moviera pero faltó puntería.

El choque pasó de esa fase inicial de medir fuerzas y valorar la disposición del rival, ver con qué fuerza llega a cada balón o la manera en que te presiona, y comenzó a rodar. Los equipos se fueron animando en busca de un tanto que desequilibrase el empate y ese lo consiguió ElPozo gracias a una espectacular volea de Marcel, a la salida de un córner, en la que el jugador brasileño enganchó el balón a media altura para fusilar a Jesús Herrero.

El cuadro de Giustozzi había logrado adelantarse en un duelo clave, solo tocaba llevar al equipo de Tino Pérez a su juego. Pero ese plan y la realidad no se conjugaron y, mientras los ecos del gol todavía resonaban en el Palacio, el equipo madrileño igualó el choque en la siguiente jugada por medio de Borja.

Tras ese intercambio de golpes en cuestión de treinta segundos, el partido se mantuvo igualado, con ocasiones repartidas para los dos conjuntos, y con los porteros luciéndose con intervenciones espectaculares. Tanto ElPozo como el Inter fueron dando un paso más en su presión y en su ataque, haciendo cada vez más metros antes de disparar y rondando con peligro la portería visitante. La sensación de que el gol podía caer para cualquier lado estaba ahí, y fue finalmente el Inter el que logró adelantarse en el choque con un tanto de Eric Martel en un disparo ajustado a la salida de un córner que certificó la remontada visitante.

El segundo acto comenzó con ElPozo disfrutando de varias oportunidades para igualar el marcador. Ya las había tenido antes de finalizar el primer tiempo y ese guion lo mantenían aferrado con fuerza a las manos. Se miraba de reojo el resultado del Palma en Burela previendo el peor escenario en el Palacio. Era ajustado, tocaba remar con más fuerza.

Sin embargo, y a pesar de que era mucho lo que se jugaba, el duelo fue aletargándose a pesar de mostrar oportunidades de ver más tantos. Restando tres minutos para la conclusión, salió Marcel de portero jugador para intentar lograr la igualdad. Sin embargo, en la primera jugada perdió el balón y cortó una contra que le supuso la segunda amarilla y, por lo tanto, su expulsión.

Así, se vino abajo el plan inicial y se pasó de atacar en superioridad de cinco para cuatro a defender con tres jugadores de campo y el portero frente a un Inter que tenía todo hecho. Y así murió el duelo, con ElPozo intentando recuperar la pelota estando en inferioridad para lograr un gol heroico, que no apuntaba a llegar, mientras se miraba la pantalla con cierto alivio al saber que el Palma, quien le podía quitar el liderato, tampoco hacía sus deberes. Así pues, ElPozo perdió un nuevo ‘clásico’, pero ganó la partida global ante otro rival que, al igual que él mismo, tampoco supo responder cuando tocaba.