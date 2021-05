Ocho murcianos, camino de Tokio

El verano se presenta apasionante para el deporte regional. El próximo 23 de julio, dentro de 53 días, menos de dos meses, comenzarán los Juegos Olímpicos de Tokio, que estarán marcados por la pandemia, pero también porque la Región se puede acercar a su récord de deportistas en la gran cita mundial, que está en doce en Londres 2012. De momento ya hay ocho que, salvo sorpresa o una desgraciada lesión, ya lo están preparando todo para viajar hasta la capital de Japón, donde tendrán que estar con unos días de antelación para pasar todos los test que exigirá la organización.

Atrás quedan los solo tres deportistas murcianos de Río 2016, aunque la única chica, la baloncestista Laura Gil, regresó con la medalla de plata colgada del cuello, la segunda de la historia del olimpismo regional tras la obtenida en Barcelona 92 por Antonio Peñalver. La pívot de Santo Ángel repetirá en esta ocasión. De hecho, ya está concentrada con la selección española para preparar tanto la cita de Tokio como el Eurobasket que se disputará en Valencia en junio. Después de un final de temporada con su club marcado por las lesiones, con el que conquistó la Eurocup, la segunda competición continental, la internacional viajará con la ilusión de sumar la segunda medalla de su historia. España tiene equipo y potencial para lograrlo y la ‘gladiadora Gil’ es una de las fijas de Lucas Mondelo desde que debutó en 2013.

El atletismo será el deporte que aportará más representantes a Tokio 2021. Hasta tres deportistas nacidos en la Región y un cuarto que se ha criado desde que tenía cinco años en ella y se considera un muleño más, estarán en la gran cita. Para el marchador Miguel Ángel López Nicolás serán sus terceros Juegos. Después de ver peligrar su clasificación tras solo ser cuarto en el Nacional que se disputó en Murcia, logró la mínima y el billete en la brillante Copa de Europa que realizó y que ganó la selección española. El marchador de Llano de Brujas ya no tiene la presión de 2016, cuando tras ser campeón del mundo tenía todos los ojos puestos en él. Ahora, más maduro y sin esa atención mediática, quiere volver a ser el de antes y optar a lo máximo.

Que los Juegos se hayan retrasado un año le ha venido como anillo al dedo a otros tres atletas. En condiciones normales, no habrían llegado a tiempo para clasificarse, pero ahora, con más madurez y después de certificar marcas sobresalientes, están con pie y medio en los próximos Juegos. Dos de ellos son mediofondistas, el muleño de origen marroquí Mohamed Katir, que se ha convertido en la gran sensación de la temporada al aire libre después de obtener marcas mínimas tanto en 1.500 como en 5.000, y el fuentealamero Mariano García García, que pese a no haber rebajado aún el registro exigido para participar en 800, está dentro de los elegidos por su ránking mundial, ya que la Federación Internacional de Atletismo va a realizar en esta ocasión un cribado en función de ambos baremos. En cualquier caso, el pupilo de Gabi Lorente aún tiene muchas condiciones para bajar de 1:45.20.

Que los Juegos se hayan retrasado un año le ha venido como anillo al dedo a otros tres atletas. En condiciones normales, no habrían llegado a tiempo para clasificarse, pero ahora, con más madurez y después de certificar marcas sobresalientes, están con pie y medio en los próximos Juegos. Dos de ellos son mediofondistas, el muleño de origen marroquí Mohamed Katir, que se ha convertido en la gran sensación de la temporada al aire libre después de obtener marcas mínimas tanto en 1.500 como en 5.000, y el fuentealamero Mariano García García, que pese a no haber rebajado aún el registro exigido para participar en 800, está dentro de los elegidos por su ránking mundial, ya que la Federación Internacional de Atletismo va a realizar en esta ocasión un cribado en función de ambos baremos. En cualquier caso, el pupilo de Gabi Lorente aún tiene muchas condiciones para bajar de 1:45.20.

El póker lo completará, salvo sorpresa, el velocista de Aljucer Sergio López Barranco. El pupilo de Juan Carlos Abellán está seleccionado para participar con el equipo español del revelo 4x100, que ya tiene asegurada su presencia en Tokio. Además, también podría entrar en la prueba individual, aunque de momento está lejos de esos 10.05 que se exigen. El ciclismo tiene asegurado un murciano, aunque existen muchas posibilidades de que sean dos. Alejandro Valverde Belmonte es fijo. Con 41 años de edad, competirá en sus quintos Juegos Olímpicos, entrando en un club donde hay muy pocos españoles y marcando un hito en nuestra Región. Además, será el líder de la selección española que dirigirá Pascual Momparlet. Una medalla olímpica es prácticamente el único gran logro que le resta a un ciclista que ha sido campeón del mundo y que cuenta con unas 130 victorias como profesional. Junto al ciclista del Movistar puede estar otro veterano que también repetiría, y que ya estuvo en Londres 2012: Luis León Sánchez Gil. El actual campeón de España está entre los preseleccionados y si la condición física le respeta, tiene muchas opciones de acudir a una carrera donde también puede constituir una baza para estar en el podio. El muleño del equipo Astana acaba hoy el Giro de Italia, descansará las próximas semanas, y volverá con el reto estar en esa lista de privilegiados.

La selección de fútbol también tiene asegurada su presencia en Tokio y dentro de la misma, a falta de la lista oficial, estará un murciano de Javalí Viejo, Rafa Mir Vicente. El delantero ha militado esta temporada en Primera con la SD Huesca, donde ha completado un espectacular campeonato de liga, con 13 goles en 38 partidos jugados. Fue uno de los artífices de la clasificación que obtuvo España para los Juegos y cuenta con la confianza del seleccionador. Además, su estado de forma le convierte en un referente para el ataque de ‘La Rojita’. Sus actuaciones no han evitado el descenso del conjunto oscense, del que ya se ha despedido, pero se trata de uno de los ‘9’ seleccionables con mejor rendimiento. Ahora volverá al Wolverhampton Wanderers inglés, al que pertenece, aunque su futuro parece que está en la liga española. Incluso podría retornar al Valencia, donde pasó una buena parte de su etapa de formación. El último, sin embargo, es el primero. El nadador de Cartagena Alberto Martínez fue el primer murciano en lograr la clasificación para Tokio. Fue en 2019, cuando concluyó en octavo puesto la prueba de 10 kilómetros en aguas abiertas del Campeonato del Mundo. Hace solo un mes fue octavo en los Campeonatos de Europa, demostrando que está en condiciones de afrontar el reto de al menos obtener un diploma, como es su objetivo. Pero ‘Maky’ no renuncia a nada. Es ambicioso y su preparación, a las órdenes de Fred Vergnoux en el CAR de Barcelona, no estaba enfocada para ese torneo continental, sino para estar bien a finales de julio y principios de agosto, cuando se disputarán los Juegos.

Alejandro Valverde. El veterano ciclista de 41 años marcará un hito en el deporte regional con su quinta participación. La medalla es su objetivo.

Laura Gil Collado. La pívot de la selección española de baloncesto también tiene otra cita este verano, el Eurobasket de Valencia.

Rafa Mir Vicente. Después de marcar 13 goles esta temporada en Primera con el Huesca, es uno de los fijos del seleccionador nacional.

Alberto Martínez Murcia. El más joven de los participantes de la Región se aseguró su presencia en el Mundial de 2019. Participará en natación en aguas abiertas.

Miguel Ángel López Nicolás. El marchador de Llano de Brujas logró la clasificación con su cuarto puesto y mínima olímpica en la Copa de Europa de 20 kilómetros.

Mohamed Katir. El muleño de origen marroquí tiene la posibilidad de participar en 1.500 y 5.000, aunque elegirá la primera distancia.

Mariano García García. El atleta de Fuente Álamo tiene plaza por su ránking mundial en 800, aunque su meta es refrendarlo en el Nacional de junio.

Sergio López Barranco. El velocista de Aljucer será uno de los integrantes del equipo de relevos 4x100. Serán sus primeros Juegos.

Dos árbitros y un médico también tienen confirmada su presencia

Luismi Castillo, Vicente Sánchez y Juan Francisco Abellán, preparados para la cita

Dos árbitros, uno de triatlón y otro de baloncesto, y el médico de la selección española femenina de baloncesto, también tienen garantizada su presencia en los Juegos. El árbitro de baloncesto Luis Miguel Castillo ya ha recibido la confirmación de su convocatoria para Tokio. El murciano, que es internacional y ha dirigido más de 300 partidos en ACB, ya estuvo en el último Mundial de baloncesto masculino de 2019. Otro árbitro, en este caso juez de triatlón, que estará en los Juegos es el aguileño Vicente Sánchez Ros, que se encuentra entre los 146 elegidos de todo el mundo para controlar las pruebas de Tokio. Y por último, un médico, el murciano Juan Francisco Abellán, responsable de la salud de la selección española de baloncesto y que ya estuvo en el último Eurobasket que ganó España. Juanfri ya está concentrado con España.