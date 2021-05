El estreno de Carlos Alcaraz Garfia en el cuadro final de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, se producirá mañana lunes en un horario aún por confirmar. La actividad se reanudará hoy en las pistas parisinas después de concluir la fase previa, donde el murciano firmó un pleno con tres victorias sin ceder ni un solo set. A partir de ahora la historia será diferente, ya que los partidos a los que se enfrentará el jugador de El Palmar serán a cinco mangas.

Será solo el segundo ‘grande’ en la corta aún carrera deportiva del pupilo de Juan Carlos Ferrero, quien se enfrentará en primera ronda a un jugador que ya conoce y al que se ha enfrentado hasta en dos ocasiones, Bernabé Zapata, que ocupa el puesto 128 del ránking mundial y que tiene 24 años de edad. El horario del choque no se conocerá hasta esta tarde, pero no hay duda de que Alcaraz no lo tendrá fácil ante un rival que hace dos semanas ganó el Challenger de Heilbronn, en Alemania, y que alcanzó la tercera ronda en el ATP 500 de Barcelona.

El ganador del partido entre Alcaraz y Zapata se enfrentará en segunda ronda al georgiano Nikoloz Basilashvili, número 31 de la ATP, o el serbio Dusan Lajovic, que está en el 39. Ya en la tercera eliminatoria aparece como posible rival el ruso Andrey Rublev, siete del mundo y con 23 años de edad.

El jugador de El Palmar se ha mostrado contento con el nivel que está ofreciendo: «Me siento ahora mismo muy bien en la pista. La actitud y la activación que estoy teniendo creo que es la clave del nivel que estoy ofreciendo. Siempre me mantengo concentrado en los partidos y tengo hambre de comerme a cada rival contra el que juego. Me siendo muy bien, cómodo y con ganas de seguir jugando partidos», dijo el murciano, quien de mantener su ránking actual, podría no tener que jugar la previa en Wimbledon.

La actividad arrancará hoy sin Carlos Alcaraz ni Rafa Nadal. El partido más destacado de la jornada será el que enfrentará a Pablo Andújar con Dominic Thiem, mientras que el griego Stefanos Tsitsipas se verá la caras con Jeremy Chardy. Asimismo, habrá un duelo español entre el alicantino Mario Vilella, que también está dentro del grupo de trabajo de Carlos Alcaraz en la Academia JC Equelite de Juan Carlos Ferrero, contra Roberto Bautista. En el cuadro femenino, la española Paula Badosa se enfrentará a la estadounidense Lauren Davis.