El STV Roldán tiene esta tarde (18.00 horas) en el pabellón Gabriel Pérez un partido crucial. Si gana accederá a la lucha por el título, que esta temporada se decidirá en una Final Four entre los cuatro primeros. Si empate o pierde ante el Móstoles, un equipo que ya no tiene posibilidades, también podría meterse, aunque para ello el Poio Pescamar debe ganar al Alcorcón. La fase final de la temporada se jugará por concentración los días 12 y 13 de junio en una sede por determinar, pero todo apunta a que será en Torrejón.

El equipo pachequero ocupa actualmente la cuarta posición del grupo C con un coeficiente de 1,913 puntos. Cuarto es el Alcorcón, con 1,826, y tercero y aún al alcance de las chicas de Juanito Alcaraz es el Poio Pescamar, con 1,956. La clasificación se establece por los coeficientes porque no todos los equipos disputaron los mismos encuentros en la primera fase de la competición, y para establecer una clasificación justa, se ha establecido este baremo. Ya tienen plaza garantizada en la Final Four el Atlético Navalcarnero y el Pescados Rubén Burela.

Alcaraz recupera para el importante partido de esta tarde a la internacional Noelia Montoro. También podrá estar a sus órdenes Andrea, quien era duda por unos problemas que arrastraba. Las bajas del equipo son las dos jugadores con lesiones de larga duración, la capitana Mayte Mateo y la joven Toñi.