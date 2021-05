La temporada 2020-2021 del Real Murcia ha sido para olvidar. En un año en el que el futuro del club estaba en juego por la implementación de una nueva categoría, los granas no dieron la talla -ni en los despachos ni sobre el césped- y lo que al comienzo parecía una utopía, se convirtió en una realidad con el paso de las jornadas. Y es que, el Real Murcia estará la temporada que viene en Segunda RFEF, el cuarto escalón del fútbol español.

A pesar de que los integrantes de la plantilla grana terminaron oficialmente el curso tras el último partido ante el Tamaraceite, que terminó con victoria por 2-1 en Nueva Condomina, aún hay un futbolista con contrato en vigor que lucha por subir a esta nueva categoría, la Segunda RFEF. Javi Pedrosa se encuentra cedido en el Mar Menor y se juegan todo a una carta mañana. Los sanjaviereños se disputan un puesto en la final del play off contra La Unión a partido único en el Estadio Pitín.

El futbolista de Puente Tocinos abandonó la disciplina del Real Murcia en el mercado de invierno en plena vorágine de cambios en la estructura de la plantilla. Él fue uno de los sacrificados para hacer hueco a otras fichas. Una decisión que en su día no se entendió muy bien y que, con el tiempo, se confirmó que no mejoró el rendimiento que ofreció el canterano, que estaba siendo parte importante del once del equipo desde el comienzo del curso e iba en plena progresión ascendente. De hecho, antes de su marcha, el canterano jugó once encuentros en la liga en los que ocho salió de inicio. El único gol que marcó sirvió para encauzar la remontada contra el UCAM Murcia en el partido de la primera vuelta. En el Mar Menor, Pedrosa ha sido una pieza importante para Javi Motos y ha disputado quince encuentros -once como titular- acumulando casi mil minutos de juego. El extremo comenzó muy bien su andadura en el Mar Menor, marcando un gol a las primeras de cambios. Es cierto que en las últimas semanas, se ha reducido su protagonismo en el equipo de San Javier pero sigue siendo importante para su técnico.

La Tercera, al rojo vivo

Este fin de semana tienen lugar las dos primeras semifinales de play off de ascenso a Segunda RFEF. Cuatro equipos son los aspirantes a acompañar al Águilas, que ya consiguió el billete para la nueva categoría al certificar el ascenso contra el Mar Menor el pasado 9 de mayo. FC Cartagena B, Racing Murcia, La Unión y Mar Menor son los equipos murcianos que tendrán la oportunidad de luchar por la última plaza al cuarto escalón del fútbol español.

El primer enfrentamiento de mañana será entre el filial cartagenero y el Racing Murcia (11.00 horas, FFRM TV). Estaba previsto que el duelo se jugara en el Cartagonova pero finalmente se disputará en Pinatar Arena a puerta cerrada debido a que el primer equipo disputa ese mismo día, a las 21.00 horas, la última jornada de liga ante el Girona y entienden que se pondría en riesgo el protocolo covid.

La otra semifinal enfrentará al Mar Menor contra La Unión (19.00, TVM) en el Pitín. El equipo local estará más descansado que su rival, al tener estos que jugar los cuartos de final. Quedó exento el equipo de San Javier al quedar mejor clasificado, y es por este motivo, que en caso de empate al final de la prórroga, pasarían a la gran final por la que llevan luchando todos los equipos desde el comienzo de esta dura temporada.