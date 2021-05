Con la tranquilidad de saber que los deberes están hechos y la satisfacción por haberlo hecho, además, con dos jornadas de antelación, el Cartagena afronta este domingo el que va a ser el último encuentro de toda la temporada. El conjunto albinegro recibe en el Cartagonova a un Girona que se juega quedar lo más arriba posible para encarar los play off de ascenso con los mejores condicionantes y ventajas que ofrece el factor campo.

La diferencia de motivaciones entre ambos podría hacer pensar que el equipo cartagenero puede ‘dejarse ir’ y competir con menor intensidad que el gerundense. Sin embargo, el técnico albinegro se ha encargado en la rueda de prensa previa al partido de zanjar ese tema: «Estamos con ganas de que llegue. Queremos demostrar que podemos ganarle a un buen rival. Para eso tenemos que seguir manteniendo la línea que llevamos en casa y nos llevaremos los tres puntos. Espero un bonito encuentro contra un rival de los que va a hacer play off. Mi equipo va a estar al cien por cien y va a ir a por los tres puntos desde el principio», asegura Luis Carrión.

El principal motivo, «la ambición de sumar de nuevo en casa y hacer un buen partido delante de nuestra gente. Siempre es importante tener una mentalidad ganadora y estamos preparados para ello», comenta el preparador catalán. El segundo, dar una nueva alegría a la afición, que estará presente en el estadio después de haber estado toda la temporada sin poder hacerlo: «Que disfruten con el equipo como lo hicieron el día del Almería y que se queden con ganas de más de cara al año que viene. Vamos a dar un buen espectáculo», afirma.

Para el encuentro, Carrión no podrá contar con Aburjania ni Coulibaly, que han sido convocados con las selecciones de Georgia y Burkina Faso respectivamente. Son dos de los futbolistas que podrían haber tenido minutos en el partido, aunque el técnico asegura que no tiene en mente hacer muchas rotaciones: «Mi idea es mantener en estos partidos a la gente que estaba bien. Tenemos alguna baja y tendremos que ver los que mejor están, pero vamos a sacar un once muy competitivo para ir a ganar», dice.

No espera que se queden atrás las intenciones del rival que tendrá enfrente. El técnico sabe que el Girona va a ir a por todas para sacar los tres puntos y tratar de aguar el fin de fiesta de su equipo delante de su gente: «Espero también a un Girona competitivo. Llevan una racha increíble. Son un equipo de los mejores de la categoría y será importante para nosotros para encarar el año que viene de la mejor forma», manifiesta.

Con victoria o no, se pondrá el punto y final a una temporada que termina con la satisfacción por la permanencia lograda: «Hemos evolucionado en muchas cosas. Llegué viendo al equipo desde fuera, no desde dentro. Hemos ido creciendo juntos y estamos contentos porque el objetivo se ha cumplido, pero creo que ha sido bonito por estar juntos siempre. Me va a quedar un grato recuerdo de este grupo», concluye.

El Girona quiere aguar el fin de fiesta albinegro

Es obvio que el Cartagena va a querer salir a ganar el partido, pero enfrente va a tener a un rival que no se lo va a poner nada fácil. El Girona tiene a la vuelta de la esquina un play off de ascenso para el que ya está clasificado. Aun así, se juega terminar en buena posición y quiere sumar tres puntos en el Cartagonova. El técnico rojiblanco no piensa más allá de este encuentro: «Hay que ser inteligentes y saber que en pocos días va a llegar el primer partido del ‘play-off’, pero ganar al Cartagena es el primer objetivo ahora mismo», remarca Francisco.

El preparador del Girona, que no va a poder contar con Stuani ni Antonio Luna, aprovecha para felicitar al Cartagena por el sprint realizado en las últimas diez jornadas y por haberse salvado a dos partidos del final. Pronostica «un partido difícil porque «es un equipo con jugadores de calidad».