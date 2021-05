Dijo Manolo Molina en su presentación como director deportivo del Real Murcia que para él sería fundamental mantener una parte del bloque. La idea del lorquino no difiere mucho de lo que ‘vendió’ el consejo de administración a su llegada, sin embargo, en las dos temporadas que ya han completado como responsables del club, los fichajes y las bajas han sido una constante. Y no solo en verano. El pasado invierno, en una de las claves del gran fracaso deportivo, se revolucionó el equipo sobre la marcha y sin un plan claro.

Tiene la pinta que esa ida y venida de jugadores volverá a producirse este verano. Aunque Manolo Molina apueste por lo contrario, no parece sencillo que el director deportivo murcianista pueda retener a los pocos jugadores destacados de este curso. Para llegar a esos «siete u ocho futbolistas» sobre los que se confeccionaría el nuevo proyecto, el lorquino tendría que retener a hombres como Alberto Toril, Gurdiel y Mario Abenza, quienes acaban contrato el 30 de junio.

La renovación del delantero mallorquín, que llegó de la mano de Julio Algar en verano de 2019, será casi imposible, y es que se ha destapado este curso. Sus 9 goles han sido fundamentales para el Real Murcia, pero esos mismos goles han hecho que esté en la agenda de algunos clubes de Primera RFEF y de Segunda que podrían llegar a pagar más que un club murcianista que va a bajar notablemente el presupuesto.

Lo normal es que Alberto Toril ya no vuelva a vestir la elástica grana. Y el mismo camino podrían seguir otros jugadores que también interesan a Manolo Molina. Tendrá que remangarse el lorquino para convencer a un Adán Gurdiel que prefiere seguir jugando en la tercera categoría. Si finalmente no tiene ninguna oferta interesante, el lateral podría apostar por seguir de grana, aunque habría que saber cuánto tiempo está dispuesto a esperar el Real Murcia al defensa.

La otra pieza interesante para la nueva plantilla está en el centro del campo. Mario Abenza ha sido uno de los pilares del equipo, destacando sobre jugadores que venían con más nombre como Yeray y Verza. El murciano, que el pasado verano ya forzó su salida del Almería para poder vestir la elástica grana, es un jugador interesante para Manolo Molina. Además, reteniéndolo, el lorquino podría mantener al medio junto a Youness, futbolista que tiene contrato con la entidad.

Otro grana que podría no estar descartado es el central Miguel Muñoz. Su fichaje el pasado verano trajo consigo muchas críticas, incluso Adrián Hernández, de puertas para adentro, se mostró disconforme con el rendimiento del jugador. Pero el madrileño al final ganó la partida a jugadores más experimentados como Antonio López y Álvaro Moreno para afianzarse en el once titular. Eso sí, durante muchos partidos, formando pareja con Edu Luna, la zaga cometió errores que acabaron costando caro.

A esos jugadores que no tienen contrato y que el club estaría dispuesto a renovar, habría que añadir los que tienen contrato en vigor. Edu Luna y Youness seguirán vinculados a la entidad más allá del 30 de junio si Manolo Molina no piensa lo contrario. En la misma situación se encuentra Pablo Haro, al que se renovó en enero antes de que pasara por el quirófano. A estos se unirán los futbolistas que regresan después de acabar sus respectivas cesiones. Dentro de esta lista está Armando, otro nombre que podría ser muy interesante para el proyecto grana. El centrocampista, que en el Hércules no ha tenido demasiados minutos, volverá a Nueva Condomina. Solo falta saber si para quedarse o para hacer de nuevo las maletas. Los otros cedidos son Pedrosa, que está jugando el play off de ascenso con el Mar Menor; Álex Melgar y Silvente. Estos dos últimos llegan de un Lorca Deportiva donde apenas han disputado minutos.