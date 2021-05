Da igual la categoría en la que juegue el Real Murcia o los problemas económicos que tenga la entidad, defender su escudo siempre tiene un atractivo especial. Muchas veces habría deseado Manolo Molina poder sentarse en el despacho de director deportivo de Nueva Condomina. En verano de 2016 incluso se especuló con esa posibilidad. Pero no ha sido hasta ahora cuando el lorquino ha aterrizado en las instalaciones granas. El Real Murcia no solo le ha permitido volver al primer plano, también le ha dado la oportunidad de que su nombre suene más allá de la Región. No lo tendrá fácil. Sin embargo, el ex de La Hoya no lo ha dudado ni un segundo. Sabe que es una oportunidad única, impensable en otras épocas de la entidad murcianista, y por eso quiere aprovecharla al máximo.

Como dejó caer Francisco Tornel, la «buena prensa» ha sido fundamental para que el consejo de administración marcase su teléfono. Ahora, ya en las oficinas, lo que no le falta es trabajo. No solo tendrá que encontrar al entrenador perfecto que lleve al Real Murcia de vuelta a la tercera categoría por la vía rápida. También deberá confeccionar una plantilla desde prácticamente cero. Y, lo más importante, deberá lidiar con un equipo de gobierno que no duda en saltarse competencias para meterse en lo deportivo y ajustarse a un presupuesto que no dará para mucho. Y, por si fuera poco, entre la lista de tareas se incluye organizar una estructura que tirita por todas partes, especialmente cuando se mira del filial hacia abajo.

Si anda nervioso estos días Manolo Molina, no lo demostró el lorquino durante su presentación como nuevo director deportivo del Real Murcia. Acompañado de Francisco Tornel, el ex de La Hoya Lorca y del UCAM solo necesitó 20 minutos para dar varias pinceladas claves de lo que pasa por su cabeza y que está dibujando en un papel para luego trasladarlo al banquillo y al terreno de juego.

En el primer lugar de la lista de tareas está la contratación del entrenador que coja un toro que por primera vez en 26 años vuelve a la cuarta categoría del fútbol español. ¿Y qué características debe cumplir el técnico que se siente en el banquillo? «Que conozca bien la Segunda B», comenzaba Molina, para a continuación mojarse un poco más: «Quiero un entrenador que no se le encoja el ombligo a la hora de apostar por jóvenes jugadores. El DNI no debe ser impedimento», añadía, recalcando la palabra «valiente». «Tiene que ser valiente en la toma de decisiones». Con esta definición, el responsable grana intenta ajustarse a esa política de cantera que quiere volver a desarrollar desde el consejo de administración. Eso sí, el ex de La Hoya dejó claro que «las bases serán un activo siempre y cuando tengan el nivel».

¿Podría ser ese entrenador José Luis Loreto, quien tiene contrato con el Real Murcia hasta el próximo 30 de junio? No tiene demasiadas opciones el sevillano, sin embargo, Manolo Molina, sabedor de que en los despachos el actual técnico está bien valorado, prefirió no enfadar a nadie tan pronto. «No hay nada decidido. He hablado con él y está en la terna de los técnicos que estamos barajando», dijo.

La contratación del entrenador es ahora mismo la prioridad. Lo es para el Real Murcia como para cualquier club que no tenga ocupado su banquillo, pero para Molina lo es más, y es que argumentó que «va a ser una pieza clave en la confección de la plantilla».

Quiere el lorquino trabajar mano a mano con el técnico, lo que permitiría evitar crisis como la abierta por la mala relación entre Julio Algar y Adrián Hernández, y también quiere mantener parte del bloque de esta temporada decepcionante. Y es que Manolo Molina sabe de primera mano que las revoluciones no son buenas. «La experiencia me dice que romper una plantilla solo trae dificultades. Ya me pasó en Lorca. En aquel momento se rompió porque hicimos un año bueno y no se pudo mantener a muchos jugadores por lo económico, y no nos fue bien», recordaba. Por ello, el objetivo del responsable grana es mantener «a siete u ocho jugadores». «Esa sería la base sobre la que confeccionar el equipo». El murciano también reconoció que va a ser imposible retener a los pocos jugadores que han destacado este año.

El arquitecto grana

El nuevo director deportivo del Real Murcia estuvo acompañado en su presentación por Francisco Tornel. El presidente grana señalaba que el fichaje de Manolo Molina era «una vieja aspiración», destacando que el lorquino «tiene muy buena prensa». Tornel también dijo que Molina será «el arquitecto del Real Murcia», porque necesitamos una «estructura». «Lo que ha pasado hasta ahora ya ha pasado, ahora hay que pensar en el futuro, y espero que Manolo Molina esté bastantes años con nosotros».