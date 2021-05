Manolo Molina estrena traje de director deportivo, y lo hace en el Real Murcia. Desde el pasado miércoles, el lorquino anda adaptándose a su nuevo despacho en Nueva Condomina. Mientras sigue buscando un entrenador que se ajuste a sus ideales e intenta conocer la situación contractual de los jugadores de la plantilla, este martes se ha tomado un pequeño descanso para ser presentado ante los medios. Acompañado por Francisco Tornel, Molina no dudaba en afirmar que ocupar la silla de director deportivo del Real Murcia "no está al alcance de todo el mundo". "Para mí es un honor", comentaba, explicando que no ha dudado en aceptar el encargo porque "han tenido un interés claro desde el primer día". "Piensan que yo puedo ser esa persona, y por eso no dudo en tomar la decisión". El lorquino, que llega para "aportar mi granito de arena", también tuvo palabras de agradecimiento para el UCAM, club en el que ha trabajado las últimas tres temporadas.

En un periodo inicial en el que el objetivo es obtener la máxima información para tomar las decisiones correctas, Manolo Molina no tiene mucho tiempo para pensar, y es que el director deportivo grana lo tiene todo pendiente de hacer. La decisión más importante será la contratación del entrenador. A la hora de hablar de esa figura, el lorquino dijo que quiere un técnico "que conozca bien la Segunda B", pero sobre que "no se le encoja el ombligo a la hora de apostar por los jugadores jóvenes". "El DNI no debe ser un impedimento", añadía, incidiendo en que el nuevo entrenador tiene que ser "valiente en la toma de decisiones". Y es que en el Real Murcia quieren que la cantera vuelva a tener un lugar importante en el primer equipo, aunque Molina concretó que "las bases será un activo siempre que tengan el nivel".

Ahora mismo la contratación del entrenador es la prioridad, y es que para el lorquino el técnico tiene que ser "una pieza clave en la confección de la plantilla". Al ser preguntado sobre si Loreto tiene opciones de continuar, el ex de La Hoya no quiso descartar al sevillano. "No hay nada decidido. He hablado con él y está en la terna de los técnicos que estamos barajando", dijo.

Molina no solo tiene que encontrar al técnico que se siente en el banquillo grana. También tendrá que confeccionar la plantilla que luche por ascender rápidamente a la Primera RFEF. Y la prioridad del lorquino es mantener una base del equipo actual. "La experiencia me dice que romper una plantilla solo trae dificultades. Ya me pasó en Lorca. En aquel momento se rompió porque hicimos un año bueno y no se pudo mantener a muchos jugadores por lo económico, y no nos fue bien", recordaba. Por ello, el objetivo del responsable grana es mantener "a siete u ocho jugadores". "Esa sería la base sobre la que confeccionar el equipo". El murciano también reconoció que va a ser imposible retener a los pocos jugadores que han destacado este año.

Manolo Molina también está recabando información sobre el filial, para ver qué jugadores pueden llegar a la primera plantilla, y sobre el División de Honor. Eso sí, el lorquino explicó que solo se apostará por los que den el nivel.

Tornel: "Es nuestro arquitecto"

El nuevo director deportivo del Real Murcia estuvo acompañado en su presentación por Francisco Tornel. El presidente grana señalaba que el fichaje de Manolo Molina era "una vieja aspiración", destacando que el lorquino "tiene muy buena prensa". Tornel también dijo que Molina será "el arquitecto del Real Murcia", porque necesitamos una "estructura". "Lo que ha pasado hasta ahora ya ha pasado, ahora hay que pensar en el futuro, y espero que Manolo Molina esté bastantes años con nosotros".