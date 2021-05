Gabriel Lorente Carpe, natural de Fuente Álamo y de 31 años de edad, tiene en sus manos a dos grandes valores del atletismo nacional e internacional, Mohamed Katir y Mariano García García, quienes salvo lesión, estarán en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Él no quiere lanzar aún las campanas al vuelo, pero la realidad es clara: el muleño tiene la mínima para las distancias de 1.500 y 5.000 -tendrá que elegir- y el fuentealamero entraría por ránking en 800, aunque aún le quedan muchas competiciones para bajar de 1:45.20.

Katir, que a principios de este mes logró en 1.500 la cuarta mejor marca mundial del año con 3:33.62, volvió a deslumbrar el pasado domingo, aunque esta vez en 5.000 ganando la primera cita de la Diamond League bajo la lluvia y firmando un 13:13.50 que le convierte en el octavo atleta en el ránking histórico español de la distancia. Lorente comenzó a entrenar a Katir el pasado mes de septiembre tras recibir una llamada del muleño de origen marroquí: «En verano me planteó la posibilidad de hacer un cambio de entrenador. Le conozco desde que era cadete, de toda la vida, y solo le contesté que lo pensara bien porque estaba mejorando. Le dije que le iban bien las cosas, que lo pensara bien, pero me respondió que lo había meditado y que no era una decisión que había tomado de la noche a la mañana. Y así fue como empezamos a trabajar», recuerda Lorente.

El técnico, que muy pronto abandonó el atletismo en activo para convertirse en preparador y que también compitió en triatlón, no oculta que «sí esperaba lo que está consiguiendo Moha. Es cierto que en la pista cubierta -fue cuarto en el pasado Europeo- no pensaba que le iba a ir tan bien porque solo llevaba entrenando conmigo desde septiembre y no sabía a qué podía llegar, pero está haciendo marcas espectaculares. La que consiguió el domingo en la Diamond League no me ha sorprendido porque los entrenamientos que está haciendo no son para menos», opina Lorente sobre Katir, que ha estado un mes concentrado en Sierra Nevada.

Con la mínima en dos distancias, algo que no asegura estar entre los tres españoles elegidos para los Juegos, Katir no tiene dudas: «Le gustaría hacer el 1.500, aunque eso se decidirá más adelante, tras el Campeonato de España, que se celebrará el 26 y 27 de junio en Getafe, pero es cierto que le veo más potencial en 5.000», puntualiza Lorente, quien no encuentra techo en estos momentos para el muleño, de quien asegura que «no sé dónde está su límite porque tiene un gran potencial». Incluso el técnico va más allá: «Me reafirmo en lo que dije hace dos meses, puede ser finalista en los Juegos Olímpicos».

Katir es un atleta que técnicamente está aún por pulir: «Su zancada no era mala, pero podía mejorarla mucho y en la Diamond League me fijé que no tiene nada que ver la que tenía antes con la actual. Los finales de carrera también le costaban un poco, pero ya va mejorando», recalca.

Las citas de Mariano García

El muleño solo tiene previsto competir en el próximo mes en la prueba de Diamond League que se disputará en Roma y en el Campeonato de España. A Mariano García, sin embargo, le quedan más pruebas. Este fin de semana correrá el Europeo de selecciones, después estará el 3 de junio en Huelva, y antes del Meeting de Madrid, que será el 19 de junio, tiene una propuesta para competir en el extranjero. Aunque el atleta de las Cuevas de Reyllo está alternando 800 y 1.500, Lorente afirma que «su objetivo está en 800», una distancia donde ahora mismo no necesitaría la mínima para estar en los Juegos por su ránking mundial, «pero hay que asegurar porque hay cinco españoles para tres plazas». La meta de García es «estar bien en el Campeonato de España y su preparación está enfocada exclusivamente en ese objetivo», termina diciendo.