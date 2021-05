Era lo esperado y lo lógico. Quizá sea la derrota que menos ha dolido en la última década ene l Cartagena. El conjunto albinegro cayó derrotado en Anxo Carro ante un Lugo que se jugaba la vida y que fue más efectivo que valiente para sacar un resultado que le deja fuera del descenso antes de jugárselo todo en la última jornada. El equipo de Luis Carrión compitió y tuvo oportunidades para haber sacado un mejor resultado, aunque la ambición y los objetivos de uno y otro terminaron marcando el resultado final.

Llegaba el conjunto local al partido con la urgencia y necesidad de sacar una victoria para seguir con opciones de permanencia en la última jornada. Con un ojo puesto en cada uno de los campos donde estaba jugando un rival directo en la zona baja en plena jornada unificada, se enfrentaba a la tremenda presión que esto supone y también a un Cartagena que afrontaba el encuentro de una forma radicalmente opuesta. Los albinegros, con la tranquilidad de saberse ya salvados, jugaban sin la presión que habían tenido toda la temporada.

Podía, por tanto, permitirse Luis Carrión el lujo de hacer varios cambios en el once inicial, aunque no se vio ni mucho menos una gran revolución en el equipo. Andújar fue el único futbolista que entró para modificar la línea de defensa habitual, mientras que Cayarga y Nacho Gil estuvieron en los extremos para suplir la baja de Álex Gallar. En la medular, José Ángel estuvo acompañado de un Carrasquilla que no disputaba minutos desde el encuentro ante el Fuenlabrada y que tenía mucho que demostrar al técnico catalán.

Dominio sin premio

Era evidente que había un equipo que tenía que ir a por todas y otro que podía ir a verlas venir. Sin embargo, había que comprobar cómo se iba a manejar esa presión por parte del Lugo. La realidad, fue que en un principio no le favoreció ni mucho menos. Nervios, imprecisiones constantes y pérdidas de balón que estuvieron bien aprovechadas por los jugadores de un Cartagena que estaba bien plantado en el campo y llevando la iniciativa.

De hecho, prácticamente todas las oportunidades cayeron del lado visitante. En principio sin más peligro que el que se buscaba a través de disparos lejanos e imprecisos, como los de Carrasquilla y Cayarga, que no encontraron puerta.

El dominio era de los de Carrión, mientras que el Lugo apenas hacía poco más que resguardarse y esperar su momento para empezar a ir arriba. Y vaya si lo hizo. En la primera aproximación a la portería defendida por Marc Martínez iba a lograr adelantarse. Un balón lateral era rematado con facilidad por Xavi Torres y se estrellaba en la madera. El rechace lo recogía Manu Barreiro, que de nuevo mandaba el esférico al palo. Fue a la tercera cuando Gerard Valentín, a portería vacía, mandaba el balón al fondo de las mallas para adelantar a su equipo y dar mucho aire a un Lugo que se liberaba de buena parte de los nervios que tenía encima.

A pesar de ello, la iniciativa del juego y las oportunidades continuaron siendo albinegras. Cerca estuvo de llegar el empate en un balón colgado al área que Rubén castro logró dirigir con la cabeza hacia la portería. Sin embargo, Ander Cantero voló y sacó una mano providencial para mantener la ventaja. También de cabeza, pero desviado, remató Datkovic un saque de esquina en el primer palo.

Intento insuficiente

Tocaba afrontar una segunda parte en la que la motivación para el Cartagena seguía siendo la de sacar un buen resultado para tratar de terminar lo más arriba posible en la clasificación. Y lo demostró de nuevo llevando la batuta del juego también después de pasar por vestuarios. Sin excesiva ansia -evidentemente-, el equipo de Carrión buscó el gol del empate en un balón suelto que le quedó a José Ángel dentro del área y que no consiguió dirigir a puerta. También lo intentó Pablo De Blasis en un balón filtrado y en el que el argentino trató de batir al portero rival por el primer palo, pero sin éxito.

Sin embargo, de nuevo y sin apenas haberlo intentado, iba a ser el Lugo quien iba a golpear. El Cartagena perdía el balón en tres cuartos de campo y el Lugo armaba un vertiginoso contraataque en el que solo iba a participar Gerard Valentín. El extremo cogía el balón en campo propio y se iba a en velocidad para terminar encarando y batiendo a Marc.

Con el marcador muy en contra, no le iba a perder la cara al partido el equipo albinegro e iba a seguir intentándolo. De hecho, conseguía recortar distancias. Después de una jugada embarullada en el área, Rubén Castro sacaba el balón hacia la frontal donde esperaba José Ángel para, como su de un palo de golf se tratara, poner el disparo raso y colocado al fondo de la portería.

En los últimos minutos, el equipo cartagenero iba a ir de forma tímida en busca del gol y pudo hacerlo en varias ocasiones. Teddy pudo aprovechar una buena carrera y un buen pase de De Blasis, pero terminó definiendo demasiado cruzado. El disparo de Elady, que había entrado en lugar de Cayarga, se marchó elevado, mientras que el zapatazo de Clavería en el último minuto fue repelido por Cantero con una mano prodigiosa cuando se colaba en la escuadra.

De esta forma, el Cartagena de la cara en Anxo Carro y agota la temporada a falta de una última jornada en la que volverá a ser espectador de la resolución del campeonato. Esta vez, lo hará en la parte de arriba, ya que recibe a un Girona que se juega una mejor plaza para el play off de ascenso en una lucha en la que están involucrados Leganés, Almería y Rayo Vallecano.

El partido será en un Cartagonova donde volverá a haber público y que servirá para despedir una temporada que será recordada por la salvación.

Los abonados del 2.241 al 4.565 podrán entrar al último partido

El FC Cartagena SAD informó que el público volverá este domingo al Cartagonova para presenciar el partido ante el Girona, el último de la temporada. En este caso tendrán acceso los poseedores de los carnés del número 2.241 al 4.565. Éstos tendrán de plazo para poder adquirir su entrada hasta mañana miércoles 26 de mayo a las 20:00 horas. Una vez vencido el plazo, las entradas sobrantes podrán ser adquiridas por el resto de abonados (desde el jueves a las 10.00 horas) hasta agotarlas y siempre a través de fccartagena.compralaentrada.com/.